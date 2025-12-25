สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากสำนักงานประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ดังนี้

สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยจะคุ้มครองหลักๆ 3 เรื่องคือ เน้นการป้องกันรักษาโรค การรักษาพยาบาล และเงินชดเชยการขาดรายได้ ซึ่งจะให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกโรงพยาบาลที่สะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยผู้ประกันตนสามารถเลือกโรงพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป สำหรับกรณีอุบัติเหตุ ฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ กรณีทันตกรรม สามารถถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน สามารถเบิกได้ 900 บาท กรณีคลอดบุตร ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน หากผู้ประกันตนหญิงไม่ได้ทำงาน ผู้ประกันตนชายที่เป็นสามีก็สามารถเบิกได้ กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้ไม่เกินคราวละ 3 คน สำหรับกรณีทุพพลภาพ ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ทุพพลภาพจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ รุนแรง และไม่รุนแรง ทั้งนี้ ในช่วงปีใหม่หากผู้ประกันตนเดินทางขอให้พกบัตรประชาชน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

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