เจษฎาเทคนิคมิวเซียม รับผลกระทบน้ำท่วม เลื่อนเปิดบริการ วอนรัฐเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

วันที่ 25 ธันวาคม ดร.ภาคภูมิ เดชสกุลฤทธิ์ กรรมการบริหารมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง และที่ราบลุ่มแม่น้ำ ส่งผลให้ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่ตั้งของเจษฎาเทคนิคมิวเซียม ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

โดยทางพิพิธภัณฑ์เริ่มได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และจนถึงปัจจุบัน ยังคงพอมีน้ำท่วมขังหลงเหลืออยู่ในบางพื้นที่ โดยระดับน้ำในบริเวณพิพิธภัณฑ์เคยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 55 เซนติเมตร ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

ดร.ภาคภูมิ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างหนักแบบหามรุ่งหามค่ำ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลเข้าพื้นที่ โดยมีการนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้ามาใช้อย่างเป็นระบบ ทั้งรถแบ็กโฮ (รถแม็คโค) เครื่องสูบน้ำ ท่อพญานาค รวมถึงอุปกรณ์หาบหามต่าง ๆ เพื่อเสริมแนวป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงและจุดที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความสามัคคี ความเสียสละ และความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ทุกคนในการดูแลรักษาพื้นที่พิพิธภัณฑ์

ดร.ภาคภูมิ กล่าวเสริมว่า “เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ แม้จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ แต่สิ่งที่ผมได้รับเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นแรก คือการได้เห็นเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์และซัพพลายเออร์ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ประสานงาน และลงมือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถควบคุมสถานการณ์และลดความเสียหายลงได้ในระดับหนึ่ง”

ทั้งนี้ เจษฎาเทคนิคมิวเซียมถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ทั้งในด้านเครื่องยนต์กลไก ประวัติการคมนาคม และพัฒนาการทางเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นสมบัติทางปัญญาของสังคมโดยรวม

อย่างไรก็ตาม เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชม ของสะสม ทรัพย์สิน และวัตถุโบราณภายในพิพิธภัณฑ์ ทางเจษฎาเทคนิคมิวเซียมจึงมีความจำเป็นต้องประกาศเลื่อนการเปิดให้บริการออกไปก่อน จากกำหนดเดิมที่คาดว่าจะเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในช่วงปลายปีหน้า

พร้อมกันนี้ ขอฝากถึง รัฐบาลชุดใหม่ ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศ ให้ความสำคัญกับการวางแผนรับมือและแก้ไขปัญาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการจัดการและป้องกันภัยพิบัติทุกประเภท เพื่อไม่ให้ประชาชน แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้สำคัญของประเทศต้องเผชิญกับผลกระทบในอนาคต

ทั้งนี้ ทางพิพิธภัณฑ์ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมความคืบหน้าผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก Jesada Technik Museum ได้อย่างต่อเนื่อง

อ่านข้อมูลเพิ่ม: เจษฎาเทคนิคมิวเซียม – https://www.jesadatechnikmuseum.com/

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