Chula the Impact ครั้งที่ 36 “43 สิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก” นามพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์ และภาคีคณะนักวิจัยด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดทำงานวิชาการว่าด้วยการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก ที่ค้นพบในประเทศไทยจำนวน 43 ชนิด

ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อวิทยาศาสตร์ภายใต้พระนามของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 70 พรรษา พุทธศักราช 2568 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ในพระราชกรณียกิจด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ

นามพระราชทาน

จุฬาฯ จัด Chula the Impact ครั้งที่ 36 ’43 สิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก’ นามพระราชทาน

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงจัดงาน Chula the Impact ครั้งที่ 36 ในหัวข้อ “43 สิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก” นามพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2568 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาฯ แถลงรายละเอียดการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกดังกล่าว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยสำคัญด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พร้อมสะท้อนบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนงานวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกทั้ง 43 ชนิดที่ได้รับพระราชทานชื่อภายใต้พระนามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความร่วมมือของ 31 สถาบันในประเทศไทย และ 14 สถาบันในต่างประเทศ

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมทำข่าวงาน Chula the Impact ครั้งที่ 36 ในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป

อ่านข้อมูลเพิ่ม: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – https://www.chula.ac.th/

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