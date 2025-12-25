วันที่ 19 ธันวาคม 2568 นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีเปิดสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า EV-HUB @ CHA-AM โดยมี นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ กล่าวต้อนรับ และ นายวัฒนา แพกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน ประชาชน ผู้บริหาร พนักงาน สื่อมวลชน ร่วมพิธี ณ สถานีอัดประจุไฟฟ้า สี่แยกชะอำ อำเภอเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย สู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีแผนพัฒนาและขยายสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ คำนึงถึงความเหมาะสมแต่ละภูมิภาคและเส้นทางคมนาคมหลัก ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PEA ได้เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่จังหวัดขอนแก่น สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้รถ EV มุ่งสู่ Smart Grid และ Smart City เพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต
สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ PEA ก่อสร้างสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าภายในพื้นที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ (แห่งเก่า) เป็นสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า EV-HUB @ CHA-AM แห่งแรกของภาคใต้ ขนาด 180 กิโลวัตต์ (EV Fast Charger) จำนวน 4 เครื่อง 8 หัวชาร์จ รองรับการชาร์จพร้อมกันได้ถึง 8 คัน ซึ่งช่วยให้การชาร์จทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการผ่านแอปพลิเคชัน PEA VOLTA เพื่อให้ประชาชนใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ภายในสถานีมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการแบบ Community Mall โดยเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
#ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
#PEAVOLTA
ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร