นักท่องเที่ยวถ่ายรูปที่ตลาดดอกไม้โต่วหนาน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน (พีเพิลส์เดลี่ ออนไลน์)
มณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกำลังยกระดับอุตสาหกรรมดอกไม้ให้กลายเป็นเสาหลักของการพัฒนาคุณภาพสูง
ซึ่งไม่เพียงนำเสนอความสวยงามเท่านั้นแต่ยังสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อความเป็นอยู่ของผู้คนยามรุ่งสาง เกษตรกรต่างยุ่งอยู่กับการเก็บเกี่ยวดอกไม้ที่สวนในเขตจิ้นหนิงเมืองคุนหมิง ดอกกุหลาบที่ยังคงระยิบระยับด้วยหยาดน้ำค้างยามเช้าถูกตัดทีละดอกและส่งต่อไปยังศูนย์คัดแยกหลังจากถูกคัดเกรดและบรรจุหีบห่อโดยอุปกรณ์อัจฉริยะดอกไม้เหล่านี้จะถูกส่งไปที่ศูนย์ประมูลและซื้อขายไม้ดอกนานาชาติคุนหมิงที่ศูนย์แห่งนี้ มีการปิดดีลการซื้อขายเฉลี่ยทุกๆ 4 วินาที ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ “ขายก่อนแล้วค่อยเก็บเกี่ยว” หรือ “เก็บเกี่ยวก่อนแล้วค่อยขาย” โดยดอกไม้ตัดดอกที่ขายในจีนประมาณ 7 ใน 10 ดอกมาจากมณฑลยูนนาน ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ครบวงจร ตั้งแต่การปรับปรุงและวิจัยพันธุ์พืช การเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยี ไปจนถึงการหมุนเวียนสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
เกษตรกรเก็บดอกดาวเรืองขนาดใหญ่ในเมืองชวีจิ้ง มณฑลยูนนาน (พีเพิลส์ เดลี่ออนไลน์)
โรงเรือนอัจฉริยะในเมืองลี่เจียงควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และส่งน้ำ–ปุ๋ยถึงรากพืชด้วยระบบอัตโนมัติ นวัตกรรมยกระดับคุณภาพและผลผลิต เสริมความแข็งแกร่งให้ภาคเกษตรก้าวสู่ความทันสมัย ขณะเดียวกันช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยูนนานได้ค่อย ๆ
ผลักดันพันธุ์ไม้ดอกที่พัฒนาขึ้นเองออกสู่ตลาด และประสบความสำเร็จในการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกที่ปรับตัวได้ดีในที่สูงสำหรับเหอ กั๋วเจิน ชาวบ้านในพื้นที่อุตสาหกรรมไม้ดอกได้นำงานมาสู่หน้าบ้าน หลังจากโอนที่ดินให้กับอุทยานอุตสาหกรรมดอกไม้สมัยใหม่ลี่เจียง สมาชิกในครอบครัวของเธอสามคนได้งานทำอย่างมั่นคงที่นั่น มีรายได้รวมมากกว่า 100,000 หยวน (ราว 14,202 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปี ในปี 2024 ยูนนานผลิตไม้ตัดดอกได้ราว 20,600 ล้านดอก สร้างการจ้างงานโดยตรง 380,000 คน และสนับสนุนการจ้างงานทางอ้อมกว่า 1 ล้านคน ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูป ไปจนถึงการกระจายสินค้า ครัวเรือนจำนวนมากได้ร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนาและมีรายได้ที่สูงขึ้น
ตลาดดอกไม้โต่วหนาน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ที่มา People’s Daily Online