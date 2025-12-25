สมาชิกทีมฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปีของเมืองอาร์ทุช ส่งเสียงเชียร์ทีมระหว่างการแข่งขันกระชับมิตร ที่แคว้นปกครองตนเองคิซิลซู กลุ่มชาติพันธุ์คีร์กีซ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2025 (ซินหัว)
สำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ว่า เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์เดินหน้าเสริมสร้างฐานรากฟุตบอลจีน ด้วยการผลักดันให้โรงเรียนทุกระดับบรรจุฟุตบอลในวิชาพลศึกษา ควบคู่การพัฒนาการฝึกระดับรากหญ้าและขยายการมีส่วนร่วมของเยาวชน เพื่อบ่มเพาะนักเตะรุ่นใหม่
เอกสารนโยบายที่ออกโดยหลายหน่วยงานระบุว่า การสร้างฐานรากที่เข้มแข็งเป็นภารกิจสำคัญ โดยโรงเรียนที่เน้นฟุตบอลจะต้องจัดสรรเวลาเรียนวิชาพลศึกษาอย่างน้อยหนึ่งในสามให้กับฟุตบอล พร้อมวางเส้นทางพัฒนานักเตะแบบครบวงจร เชื่อมต่อทุกช่วงการศึกษา ตั้งแต่สายอาชีพ มหาวิทยาลัย สถาบันฟุตบอล ไปจนถึงสโมสรอาชีพ
ซินเจียงมีวัฒนธรรมฟุตบอลเข้มแข็งมาอย่างยาวนาน โดยในปี 2024 มีสนามฟุตบอลรวมกว่า 4,595 แห่ง ติดอันดับต้นๆ ของจีนในแง่จำนวนสนามต่อประชากร
นอกจากนี้ จะเดินหน้าผลักดันการจัดลีกฟุตบอลในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่การแข่งขันช่วงสุดสัปดาห์ เพื่อกระตุ้นการเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อลดปัญหาขาดแคลนครูฝึกระดับรากหญ้า รัฐบาลเตรียมยกระดับการฝึกอบรม การสรรหา และค่าตอบแทน ขยายหลักสูตรในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้นักฟุตบอลอาชีพที่เกษียณแล้วเข้ามาถ่ายทอดความรู้
ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซินเจียงกลายเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรสำคัญของวงการฟุตบอลจีน โดยนักเตะอย่าง เบห์ราม อับดูเวยลี (Behram Abduweili) และ อูมิดจาน ยูซุป (Umidjan Yusup) ได้รับโอกาสติดทีมชาติแล้ว
ที่มา People’s Daily Online