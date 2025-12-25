โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ร่วมกับ กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 24–25 ธันวาคม 2568 เพื่อตรวจสอบทางเทคนิคของระบบติดตามข้อมูลอุทกวิทยา และติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF)
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ติดตามข้อมูลทางอุทกวิทยา และระบบสารสนเทศที่ใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน โดยคณะทำงานได้ร่วมกันตรวจสอบ ทดสอบ และประเมินสมรรถนะของระบบในพื้นที่จริง
คณะผู้แทนที่เข้าร่วมภารกิจประกอบด้วย คณะผู้แทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) นำโดย Ms. Irina Goryunova รองผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทย คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และคณะผู้บริหารจากกรมชลประทาน นำโดย นายนพกูล พิมพ์ดี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ร่วมกับ นายสมคิด สะเภาคำ ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่
- ประตูระบายน้ำคลองเหมืองช้าง (แห่งที่ 1 และ 2) ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำภายใต้การสนับสนุนของโครงการ GCF พร้อมหารือกับเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ
- พื้นที่บึงโจน ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (Ecosystem-based Adaptation: EbA) เพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การตรวจสอบระบบติดตามข้อมูลอุทกวิทยา (Local Climate and Water Monitoring Equipment) เพื่อทดสอบสมรรถนะของอุปกรณ์ สถานีเก็บข้อมูล และประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศอุทกวิทยาในพื้นที่โครงการ
ภายหลังการลงพื้นที่ คณะผู้แทนจากทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการตรวจสอบทางเทคนิค ณ สำนักงานชลประทานที่ 3 โดยมี นายชลเทพ ทาตรี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป ทั้งนี้ กรมชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและสถานที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน