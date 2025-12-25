กรุงเทพฯ – ทรู คอร์ปอเรชั่น ตอกย้ำผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ เปิดตัว “True Alpha Hub” ณ สยามสแควร์ ซอย 3 อย่างยิ่งใหญ่ สร้างปรากฏการณ์ ‘Z-nomenon Alpha Ready’ เพื่อเป็น Ecosystem แห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์สำหรับ Generation Alpha แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมทัพศิลปินอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้า อาทิ เจมีไนน์-โฟร์ท และ ซี-คีน ร่วมปูพรมแดงต้อนรับคนรุ่นใหม่อย่างคับคั่ง
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ระบุว่า Gen Alpha คือ ‘Digital Ninjas’ ที่เติบโตมากับเทคโนโลยี ทรูจึงเปลี่ยนบทบาทจากการสื่อสารแบบเดิม สู่การสร้างพื้นที่ที่มอบประสบการณ์จริง (Brand Imprint) ผ่าน 4 ชั้นที่ออกแบบโดยศิลปินระดับโลก “ปอม-ธัชมาพรรณ” และทีม M Space เพื่อตอบโจทย์ทุกแพสชัน:
ชั้น 1 LEVEL UP: ยกระดับการบริการสู่ Digital Lifestyle Consultant พร้อมเมนู Exclusive จาก TrueCoffee
ชั้น 2 GO-LIVE LAB: ศูนย์ Broadcasting มาตรฐานโลกแห่งเดียวในไทยที่ให้ Creator ไลฟ์สดขึ้นจอใหญ่ใจกลางสยามได้ทันที
ชั้น 3 CO-PLAY PIT: พื้นที่ “Chaos-Curated” สำหรับถ่ายคอนเทนต์ เล่นเกม และสัมผัสประสบการณ์ 3D Scan 360 องศา
ชั้น 4 BIG CREATE: พื้นที่ปลดปล่อยไอเดียงานศิลปะ ดนตรี และภาพถ่าย ให้กลายเป็นผลงานที่จับต้องได้จริง
คุณสุจิตรา อมิตรพ่าย หัวหน้าสายงานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ทรู รีเทลช็อป เสริมว่านี่คือมาตรฐานใหม่ของพื้นที่รีเทลที่เน้นการมีส่วนร่วมมากกว่าการขาย พร้อมจัดเต็มโปรโมชันฉลองเปิดตัวตั้งแต่วันนี้ – 4 ม.ค. 69 มอบเน็ต 5G เพิ่ม 10GB เมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ และแพ็กเกจพิเศษ You Ultra Max สำหรับนักศึกษาเพียง 299 บาท (เน็ต 100GB) พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า True Card และ dtac member รับส่วนลดค่าห้องกิจกรรมสูงสุด 20% เพื่อร่วมขับเคลื่อนศักยภาพ Gen Alpha ไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน