เช็กด่วน! อาการไส้เลื่อน

  • ก้อนนูนบริเวณขาหนีบหรือถุงอัณฑะ
  • ก้อนยุบเมื่อนอน แต่ปูดชัดเมื่อไอ จาม หรือเบ่ง
  • รู้สึกหน่วงหรือปวดเสียวบริเวณนั้น

หากก้อนไม่ยุบ + ปวดรุนแรง + อาเจียน → ควรรีบพบแพทย์!

 

ปัจจุบัน “ไส้เลื่อนขาหนีบ… ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป”โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เปิดให้บริการ “ผ่าตัดแผลเล็ก” ด้วยเทคนิคผ่าตัดแบบส่องกล้อง – แผลผ่าตัดเพียงเล็กน้อย ร่างกายฟื้นตัวได้ในวันเดียว!

 

ผลลัพธ์ที่ได้ :

ผู้ป่วยไส้เลื่อน กลับบ้านได้ทันที ฟื้นตัวเร็วในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย

ลดเวลารอคอยเตียง ได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้น

ลดความเสี่ยงติดเชื้อจากการนอนโรงพยาบาล

ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียค่าหอผู้ป่วย

 

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มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยการสนับสนุนจาก สำนักงาน กสทช. ร่วมยกระดับการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน

#มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช #CrownPrinceHospital #รพร.21แห่งทั่วประเทศ #ไส้เลื่อนขาหนีบ

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