เช็กด่วน! อาการไส้เลื่อน
- ก้อนนูนบริเวณขาหนีบหรือถุงอัณฑะ
- ก้อนยุบเมื่อนอน แต่ปูดชัดเมื่อไอ จาม หรือเบ่ง
- รู้สึกหน่วงหรือปวดเสียวบริเวณนั้น
หากก้อนไม่ยุบ + ปวดรุนแรง + อาเจียน → ควรรีบพบแพทย์!
ปัจจุบัน “ไส้เลื่อนขาหนีบ… ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป”โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เปิดให้บริการ “ผ่าตัดแผลเล็ก” ด้วยเทคนิคผ่าตัดแบบส่องกล้อง – แผลผ่าตัดเพียงเล็กน้อย ร่างกายฟื้นตัวได้ในวันเดียว!
ผลลัพธ์ที่ได้ :
ผู้ป่วยไส้เลื่อน กลับบ้านได้ทันที ฟื้นตัวเร็วในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย
ลดเวลารอคอยเตียง ได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้น
ลดความเสี่ยงติดเชื้อจากการนอนโรงพยาบาล
ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียค่าหอผู้ป่วย
แชร์ข้อมูลนี้ให้คนที่คุณห่วงใย
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยการสนับสนุนจาก สำนักงาน กสทช. ร่วมยกระดับการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน
#มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช #CrownPrinceHospital #รพร.21แห่งทั่วประเทศ #ไส้เลื่อนขาหนีบ