หากพูดถึงเอเจนซี่ที่ยืนหนึ่งเรื่องรับทำ SEO ในไทย ชื่อของ NerdOptimize มักจะเป็นชื่อแรกที่หลายธุรกิจนึกถึง ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 10 ปี และทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 50 ชีวิต ที่พร้อมเปลี่ยนทุกการค้นหาให้กลายเป็นยอดขาย ภายใต้แนวคิด ‘From Search to Success’
NerdOptimize ไม่ใช่แค่บริษัทรับทำ SEO ทั่วไป แต่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำกว่า 300 แห่ง การันตีคุณภาพด้วยผลงานระดับสากลจากการชนะเลิศรางวัล Global Search Awards ในปี 2025 และเข้าชิงรางวัล APAC Search Awards 2025 รวมถึงเป็น Official Partner หนึ่งเดียวในไทยของ Ahrefs เครื่องมือ SEO ระดับโลกอีกด้วย
NerdOptimize มีประสบการณ์ทำ SEO ในอุตสาหกรรมไหนบ้าง
- ธุรกิจการเงิน: เปลี่ยน Traffic ให้เป็นยอดสมัครจริง (บัตรเครดิต/สินเชื่อ/ประกัน) ไม่ใช่แค่ยอดคนดู พร้อมลด Bounce Rate และสร้าง Trust Score
- อสังหาริมทรัพย์: การันตีด้วยรางวัลระดับโลก (Global Search Awards) เน้นทำ Keyword ให้คนเจอเราทุก Funnel
- คลินิกความงาม และโรงพยาบาล: โฟกัสที่ยอด “Line Add/Inbox/Form submit” และการจองคิว เน้นความถูกต้องทางการแพทย์ จัดโครงสร้างข้อมูลซับซ้อนให้หาง่าย
- สำนักข่าว: เชี่ยวชาญ Technical SEO สำหรับเว็บที่มีเนื้อหามหาศาล ปรับให้โหลดไวและ Google Index ข่าวใหม่ได้รวดเร็วทันสถานการณ์
- B2B & E-Commerce: ธุรกิจ B2B เน้นคีย์เวิร์ดเฉพาะเจาะจงเพื่อหา Quality Leads ส่วน E-Commerce เน้นดันหน้าสินค้าให้ติดอันดับเพื่อสร้าง Conversion ทันที
กลยุทธ์รับทำ SEO ของ NerdOptimize ด้วย Framework AI Search Optimization
NerdOptimize ทำ SEO ด้วยหลักการ Data-Driven เพื่อเอาชนะทั้งอัลกอริทึมปัจจุบันและยุค AI Search
- Strategic Planning & Keyword Research: วิเคราะห์ธุรกิจและคู่แข่งเพื่อเลือก Keyword ที่มีศักยภาพในการ “ทำเงิน” สูงสุด
- Technical Structure & On–Page Optimization: แก้ไข Technical และ On-Page SEO ให้ถูกต้อง เพื่อให้ Google เข้าถึงและจัดอันดับได้ง่าย
- สร้างคอนเทนต์ E–E–A–T: ผลิตเนื้อหาที่เน้นความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือ เพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้และ Google
- Off–Page & Link Building Strategy: สร้างความน่าเชื่อถือด้วยลิงก์จากภายนอก (White Hat) ดันอันดับให้เหนือคู่แข่งอย่างปลอดภัย
- Measurement & CRO: ติดตามผลผ่าน Dashboard แบบเรียลไทม์ พร้อมปรับปรุงหน้าเว็บ (CRO) ให้ปิดการขายได้ดียิ่งขึ้น