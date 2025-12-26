วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 ณ สวนหลวง ร.9 เดินหน้าระดมทุนสร้างโพรงรังเทียมให้นกเงือก ในโครงการ Homes for Hornbills เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! “ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ” ประธาน กลุ่มบริษัทในเครือ TOAVH เปิดเผยว่า “ด้วยนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม TOAVH เพื่อสนับสนุนการสร้างโพรงรังเทียมให้แก่นกเงือก ในโครงการ Homes for Hornbills เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศ และส่งเสริมให้ให้มีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น”
“การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือกับมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และทีมนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัสดุธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร นับเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมอนุรักษ์นกเงือกให้ยั่งยืน และฟื้นฟูผืนป่าไทยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง”
ศิริวรรณ นาคขุนทด นักวิจัย มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก กล่าวว่า ปัจจุบัน นกเงือก กำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนโพรงรัง ทำให้เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ ดังนั้น ความร่วมมือกับ “ญาณินท์ ตั้งคารวคุณ” ผู้ก่อตั้งโครงการ “Homes for Hornbills” ที่มุ่งสร้างโพรงรังเทียมอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยรักษาชีวิตนกเงือกให้คงอยู่คู่ผืนป่าไทยต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร เห็นความสำคัญของโครงการ “Homes for Hornbills” ที่ผสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการออกแบบและนวตกรรมวัสดุ ผ่านการวิจัยพัฒนาวัสดุคาร์บอนต่ำสำหรับโพรงรังเทียม เพื่อความปลอดภัยของสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 10 กม., 5 กม. และ 3 กม.ค่าสมัครเริ่มต้น 550 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อรีไซเคิ้ล, BIB และเหรียญที่ระลึก โดยผู้สมัครทุกคนจะได้ร่วมบริจาค 50 บาท รายได้ทั้งหมดจะมอบให้แก่มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก เพื่อนำไปสร้างโพรงรังเทียมนกเงือกต่อไป
ผู้สนใจสมัครงานวิ่งการกุศล “TOAVH RUN X Homes for Hornbills” ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 ณ สวนหลวง ร.9 – บึงหนองบอน ผ่านเวปไซค์ https://race.thai.run/toavhrun2026 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!