กฟผ. ได้รับ 5 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2568 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมดูแลรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมี รองศาสตราจารย์กุลยศ อุดมวงศ์เสรี กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการ กฟผ. และคณะผู้บริหาร กฟผ. เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดย กฟผ. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2568 จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย

1.รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล แสดงให้เห็นถึงการเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการนำดิจิทัลมาปรับใช้กับการดำเนินงาน จนเกิดผลสำเร็จทั้งต่อองค์การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์การสู่ความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3.รางวัลการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) เป็นการพัฒนาพื้นที่ใน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ผ่านการบูรณาการร่วมกับชุมชน ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน เครือข่ายพันธมิตร ดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลเชิงบวกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

4.รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ‘EGAT Line Fault Locator Type C+’ พัฒนานวัตกรรมเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบส่งไฟฟ้า รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาจุดขัดข้องของระบบส่ง เสริมสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ

5.รางวัลความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ‘โครงการยกระดับบ้านประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย ระหว่าง กฟผ.-ธอส.’ เป็นความร่วมมือโดยผสานความเชี่ยวชาญของสองหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับการใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัย และตอบโจทย์ปัญหาเชิงโครงสร้างที่อยู่ในระบบพลังงานและตลาดสินเชื่อ

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