BAFS GROUP ส่งมอบอุปกรณ์เติมน้ำมันดีเซล สนับสนุนภารกิจกองทัพบก โดยการเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอุตสาหกรรมประกอบรถเติมน้ำมันอากาศยานของ BAFS Intech มาใช้
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บาฟส์ (BAFS) มอบอุปกรณ์เติมน้ำมันดีเซล (Mobile Diesel Refuelling Cart) ให้กับกองทัพบก สำหรับใช้ประโยชน์ในกิจการของกองทัพ
โดย พลโท โดมหทัย ปั้นทองพันธุ์ รองเสนาธิการทหารบก ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการรับมอบ โดยมี พลตรี อภินันท์ ทิพย์เทพ เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก เป็นผู้รับมอบ ที่กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก
การสนับสนุนอุปกรณ์เติมน้ำมันดีเซลเพื่อใช้ในกิจการของกองทัพบกในครั้งนี้ เป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความชำนาญในอุตสาหกรรมประกอบรถเติมน้ำมันอากาศยานของ BAFS Intech มาเสริมความแข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ ทดแทนการเติมน้ำมันยานพาหนะในพื้นที่ห่างไกลในแบบเดิมที่มีข้อจำกัด
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้กับภารกิจในด้านต่างๆ ของกองทัพบก โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคล่องตัวและความรวดเร็ว ด้วยคุณลักษณะที่เหมาะกับการใช้งานในทุกพื้นที่และทุกสภาวการณ์ ไม่ว่าจะเป็นงานบรรเทาสาธารณภัย งานลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ในพื้นที่เข้าถึงยาก รวมถึงภารกิจทั่วไปของกองทัพ
นอกจากนี้ อุปกรณ์เติมน้ำมันดีเซลยังถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ครอบคลุมระบบการใช้งานด้านการจ่ายน้ำมัน สามารถเข้าถึงการใช้งานในพื้นที่ทุรกันดาร ด้วยสมรรถนะความทนทาน ตัวถังบรรจุน้ำมันได้ถึง 3,000 ลิตร ระบบจัดเก็บน้ำมันที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
พร้อมกันนี้ ยังติดตั้งระบบจ่ายน้ำมันด้วยประสิทธิภาพการเติมน้ำมันสูงสุด 300 ลิตรต่อนาที และระบบกรองน้ำมันดีเซลเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำมันที่ผ่านการเติมจะสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน ซึ่งจะช่วยรักษาสภาพอุปกรณ์และยานยนต์ ยืดระยะเวลาการใช้งาน ช่วยลดภาระการซ่อมบำรุงยานพาหนะของกองทัพ
ด้วยประสบการณ์ธุรกิจให้บริการน้ำมันอากาศยานที่ยาวนานของบาฟส์ ต่อยอดนวัตกรรมสู่ธุรกิจบริการออกแบบ ผลิต และประกอบรถเติมน้ำมันอากาศยานในนาม บาฟส์ อินเทค ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ให้บริการน้ำมันอากาศยาน ทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอดระยะเวลา 7 ปี
การส่งมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้ นับเป็นการสนับสนุนและยกระดับขีดความสามารถในกิจการของกองทัพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบาฟส์ กรุ๊ป ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับภารกิจด้านสังคมและการพัฒนาประเทศให้มั่นคงอย่างยั่งยืน