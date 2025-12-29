หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ⚡️ ข่าวดี! จ่ายบิลค่าไฟไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมกา... ⚡️ ข่าวดี! จ่ายบิลค่าไฟไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ตลอดปี 2569! ⚡️ ข่าวประชาสัมพันธ์ Facebook X LINE 29 ธ.ค. 2568 - 09:02 น. เมื่อชำระผ่านช่องทาง Application ที่ร่วมรายการ:📱 BAAC (ธ.ก.ส.) 📱 PEA Smart Plus🗓 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2569☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1129 PEA Contact Center ติดตามข่าวสด Khaosod - ข่าวสด ข่าวเด่นประจำวัน 1 กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้ 2 ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด 3 หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร 4 นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา 5 ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่ 6 ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569 7 ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส 8 แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า 9 กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง 10 คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น ภาพที่ อัลบั้มภาพ ⚡️ ข่าวดี! จ่ายบิลค่าไฟไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ตลอดปี 2569! ⚡️ ข่าวที่เกี่ยวข้อง