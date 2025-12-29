เตรียมเพลิดเพลินกับกิจกรรมสุดพิเศษให้คนกรุงเทพมหานคร รับ “สุขแรกของปี” กับ “กรุงเทพดีต่อใจ” Bangkok Bestival 2026 เทศกาลแห่งความสุข จากการผสานความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน นำโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) วัน แบงค็อก (One Bangkok) พร้อมด้วยพันธมิตรด้าน ความยั่งยืน มูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ (BIG Trees Foundation) เครือข่ายแพลตฟอร์ม Sustainability Expo (SX) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. (NSM) เครือข่ายภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคประชาชน ปีนี้ได้ขยายเครือข่ายไปยัง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ 100 PLUS PRO เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนเมือง
พบกับกิจกรรมฮีลใจ ฮีลกาย อาทิ ทำบุญ ตักบาตร เสริมบุญ ต้อนรับปีใหม่, เสียงธรรมยามเช้า เริ่มต้นปีด้วยใจที่สงบ โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี), Yoga in the Park and Sound Bath, Biodiversity Survey, Kids Climbing, Nature Walk, นิทานและระบายสีกลางสวน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใหม่เกาะกล่อง คือ “One Sense To Nature เปิดประสบการณ์สัมผัส…สัมผัสธรรมชาติ”, กิจกรรมถ่ายภาพนกและธรรมชาติในสวนเบญจกิติ และ SATI APP “ม้านั่งมีหู”, FIRST JOY RUN วิ่งรับสุขแรกกับ100PLUS PRO, ชี่กงในสวน โดย A ROOT by THAI GROUP เป็นต้น
มาเติมเต็มตัวเองด้วยกิจกรรมดี ๆ ได้ตลอดทั้ง 3 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 มกราคม 2569 ณ พื้นที่สวนป่ากลางเมืองกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนลุมพินี สวนเบญจกิติ อุทยานเบญจสิริ และสวนปทุมวนานุรักษ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Facebook : กรุงเทพดีต่อใจ และร่วมกิจกรรมพิเศษ ยิ่งได้
คะแนนใน SX แอปพลิเคชันแลกของที่ระลึกสุด Eco ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ :
iOS AppStore : https://apps.apple.com/us/app/sustainability-expo/id1640414525
Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sx2022
#กรุงเทพดีต่อใจ #BangkokBestival2026 #สุขแรกแห่งปี #สวนลุมพินี #สวนเบญจกิติ #อุทยานเบญจสิริ #สวนปทุมวนานุรักษ์ #กทม #ThaiBev #QSNCC #OneBangkok #SustainabilityExpo