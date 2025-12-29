CPCRT เคียงข้างผู้ประสบภัยชายแดนไทย–กัมพูชามอบข้าวไข่เจียวตราฉัตร รวม 20,000 กล่อง พร้อมสนับสนุนข้าวสารตราฉัตร ช่วยศูนย์พักพิง บุรีรัมย์-สุรินทร์

ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ (CPCRT) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้าภารกิจ “ซีพีอาสา CSR SPIRIT” ลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยส่งมอบข้าวไข่เจียวปรุงสุกสะอาดปลอดภัย และสนับสนุนข้าวสารคุณภาพตั้งแต่วันที่ 15–26 ธันวาคม 2568

ภารกิจร้อยเรียงความดี ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (15–25 ธ.ค. 68) ในช่วงเริ่มต้นสถานการณ์ ทีมซีพีอาสา CSR SPIRITจัดตั้งบูธ ข้าวไข่เจียวตราฉัตร ปรุงสุกใหม่พร้อมรับประทาน มอบให้แก่ศูนย์พักพิง กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และเด็กๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญและกำลังใจโดยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งมอบข้าวไข่เจียวรวมทั้งสิ้น 2,900 กล่อง

ภารกิจต่อเนื่อง ณ จังหวัดสุรินทร์ (20–26 ธ.ค. 68) ทีมซีพีอาสา CSR SPIRIT ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ออกบูธข้าวไข่เจียวตราฉัตร จัดทำอาหารพร้อมทานอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมศูนย์พักพิงรวม 3 แห่ง โดยได้รับการสนับสนุนและกำลังใจจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เหล่ากาชาดจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งผ่านการตรวจมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารจากกรมอนามัย สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการในศูนย์พักพิงทั้ง 3 แห่ง รวมจำนวนการส่งมอบข้าวไข่เจียวตราฉัตรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ทั้งสิ้น 17,100 กล่อง

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 คุณชนะ เหล่าวีระกุล ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ส่งมอบข้าวสารตราฉัตรกว่า 1,020 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงครัวเหล่ากาชาด และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง

ตลอดระยะเวลากว่า 12 วันของการช่วยเหลือ CPCRT และ ซีพีอาสา CSR SPIRIT ได้ส่งมอบอาหารรวมทั้งสิ้น 20,000 กล่อง และพร้อมยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนไทยในทุกวิกฤตการณ์ เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปด้วยกัน

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