สำนักงานประกันสังคม จัดกิจกรรม สปส. ห่วงใย ลูกจ้าง ผู้ประกันตนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง” ในโอกาสวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568
วันที่ 26 ธันวาคม 2568 นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จัดกิจกรรม สปส. ห่วงใย ลูกจ้าง ผู้ประกันตนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง” ในโอกาสวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุขณะเดินทาง ให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้ง แนะนำวิธีการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในช่วงเทศกาล แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่เตรียมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว โดยเน้นย้ำให้ผู้ประกันตนพกบัตรประชาชนติดตัวตลอดขณะเดินทาง ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน “สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที ไม่จำเป็นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตามสิทธิ” ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่ให้การรักษา จะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ประกันตน เพียงแต่ให้ญาติ หรือผู้ใกล้ชิดของผู้ประกันตนรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมทราบ ภายใน 72 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตนทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ และใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในช่วงเทศกาลอย่างมีความสุข สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันท่วงที หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง