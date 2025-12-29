EBC Financial Group (EBC) กลุ่มบริษัทการเงินชั้นนำระดับโลก ตอกย้ำพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อีกครั้ง ผ่านกิจกรรมพิเศษร่วมกับ มูลนิธิสันติสุข กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบกำลังใจและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก ๆ จากกว่า 40 ชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ปริมณฑล
การเดินทางกว่า 40 ปีของมูลนิธิสันติสุข มูลนิธิสันติสุขก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยคุณราเคล อิฟเตอร์วิค ชาวนอร์เวย์ ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ มูลนิธิแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นเสาหลักในการดูแลเด็ก ๆ จากกว่า 1,000 ครอบครัว พัฒนาจากจุดเริ่มต้นในพื้นที่ชั่วคราวสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มั่นคง การดำเนินงานที่เปี่ยมด้วยความใส่ใจและจริงใจนี้ สอดคล้องกับคุณค่าที่ EBC ยึดถือ นั่นคือการยืนหยัดเคียงข้างชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตผู้คนอย่างยั่งยืน
เติมเต็มรอยยิ้มผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และโภชนาการ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทีมงานจาก EBC ได้ร่วมทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิดกับเด็ก ๆ ผ่านการวาดภาพระบายสีและการเล่นเกมที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญที่ EBC มอบให้นั้นเริ่มต้นจากสิ่งพื้นฐานแต่เปี่ยมด้วยคุณค่า อาทิ หนังสือและสีเทียนที่เป็นเสมือนกุญแจเปิดโลกการเรียนรู้ รวมถึงการจัดสรรอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เพื่อสนับสนุนให้เด็ก ๆ เติบโตอย่างแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
จากระดับโลกสู่ระดับท้องถิ่น: ความรับผิดชอบที่มากกว่าธุรกิจ EBC Financial Group มีวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นในการนำทรัพยากรและศักยภาพขององค์กรไปสู่พื้นที่ที่ต้องการการสนับสนุนทั่วโลก
เดวิด บาร์เร็ตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd. ได้กล่าวถึงหัวใจสำคัญของการดำเนินงานไว้ว่า “เราให้ความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ผ่านการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ไม่ใช่เพียงถ้อยคำที่กล่าวไว้”
การลงพื้นที่ ณ มูลนิธิสันติสุขในครั้งนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าหัวใจขององค์กรระดับโลกอย่าง EBC ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตัวเลขในกระดานเทรด หากแต่คือการเชื่อมโยงหัวใจและสร้างรากฐานที่เท่าเทียมให้กับเยาวชน เพราะ “อนาคต” ของเด็ก ๆ คืออนาคตของสังคมที่ทุกคนต้องร่วมกันดูแล