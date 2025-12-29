“มอบประตู ฟื้นฟูใจผู้ประสบอุทกภัย” โดยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายประตู แบรนด์ “กรีน พลาสวู๊ด พาราซโซ่ และคอนเนคซ์”
บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายประตูและชุดเฟอร์นิเจอร์คุณภาพภายใต้แบรนด์ กรีน พลาสวู๊ด (Green Plastwood) พาราซโซ่ (PARAZZO) และคอนเนคซ์ (Connex) ร่วมผนึกกำลังในโครงการ “มอบประตู ฟื้นฟูใจผู้ประสบอุทกภัย” โดยนำทีมผู้บริหารลงพื้นที่ช่วยเหลือ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจให้การเริ่มต้นใหม่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม
จากเหตุการณ์อุทกภัยนี้ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ทางแบรนด์ฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมช่วยเหลือด้วยการมอบบานประตูจำนวน 987 บาน มูลค่า 1,480,500 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับการปรับปรุงอาคารและที่อยู่อาศัย ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและจิตใจผู้ประสบอุทกภัยให้พร้อมต่อการเดินหน้าครั้งใหม่อย่างมั่นคง
คุณต่อศักดิ์ สงวนสุข ผู้จัดการทั่วไป ผลิตภัณฑ์ กรีน พลาสวู๊ด และ คุณมณธิรา เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมทีมงาน เดินทางลงพื้นที่ส่งมอบบานประตู โดยได้รับเกียรติจาก
คุณวรัชญ์ ปริสุทธิ์กุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา และ ดร.กาญจน์ เพียรเจริญ ประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบเพื่อนำส่งบานประตูไปยังผู้ประสบอุทกภัยในชุมชน รวมทั้ง ผู้บริหารจากแบรนด์ฯ ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ณ วิทยาลัยพาณิชยการหาดใหญ่ โรงเรียนมัธยมจิตจัณ ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
นอกจากนี้ ทางแบรนด์ฯ พร้อมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยภายหลังสถานการณ์อุทกภัย โดยจัดเตรียมข้อเสนอพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ ประตู วงกบ
บานซิงค์ และตู้แขวน สามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ ผู้แทนจำหน่าย ร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น โฮมโปร เมกาโฮม และไทวัสดุ ที่ร่วมรายการ
กรีน พลาสวู๊ด พาราซโซ่ และคอนเนคซ์ พร้อมทีมงาน ขอร่วมส่งกำลังใจให้ทุกท่านในพื้นที่ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ได้โดยเร็ว พร้อมเริ่มต้นใหม่ด้วยความแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม
จุดจำหน่ายของแบรนด์ที่ร่วมรายการ
กรีน พลาสวู๊ด
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นในพื้นที่
พาราซโซ่
โฮมโปร สาขาหาดใหญ่ (บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า) หาดใหญ่ (กาญจนวนิช) นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี
เมกาโฮม สาขาหาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี ทุ่งสง
คอนเนคซ์
ไทวัสดุ สาขาหาดใหญ่ สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และ สุราษฎร์ธานี