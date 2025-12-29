แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ สภากาชาดไทย และมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
กลุ่มบริษัทศรีตรัง ส่งมอบความช่วยเหลือแก่หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา เพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากผลกระทบดังกล่าว โดยนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์ ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA มอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ สภากาชาดไทย และมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.5 ล้านบาท จากบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทศรีตรัง และนายวิชญ์พล สินเจริญกุล กรรมการบริหาร STA โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ นายแพทย์วิโรจน์ โยมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ นางนิตยา มณีโชติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์ ภูรยานนทชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทศรีตรังได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รวมถึงพนักงานครอบครัวศรีตรังอย่างต่อเนื่อง อาทิ ส่งมอบถุงยังชีพ, น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต สนับสนุนถุงมือยางกว่า 9 แสนชิ้น รวมถึงส่งพนักงานจิตอาสาและรถดับเพลิงเข้าช่วยทำความสะอาดตามสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมหลายพื้นที่ สะท้อนเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าแก่สังคมในทุกมิติ ผ่านการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่พร้อมดูแลและยืนเคียงข้างผู้ประสบภัยในทุกครอบครัว ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และทีมงานทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มสรรพกำลังในครั้งนี้ พร้อมขอให้สถานการณ์คลี่คลายอย่างรวดเร็ว และสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงต่อไป