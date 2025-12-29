สวนนงนุชพัทยา เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม ด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งทั่วทั้งสวน ไฮไลท์สำคัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ คือการเนรมิต “สวนเฟื่องฟ้า” ให้บานสะพรั่งเต็มพื้นที่สวนนงนุชพัทยา ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์เฟื่องฟ้ามากที่สุดในโลก ผสานกับการตกแต่งสวนด้วยไม้ดอกหลากหลายชนิดที่หมุนเวียนความงดงามตลอดทั้งปี สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของสวนนงนุชที่เต็มไปด้วยสีสัน เหมาะสำหรับการถ่ายภาพและเช็กอินในช่วงปีใหม่

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ 2569 ให้แก่นักท่องเที่ยว สวนนงนุชพัทยาได้จัดสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนมกราคม เพียงแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตน ก็สามารถเข้าชมสวนนงนุชพัทยาได้ฟรี พร้อมรับสิทธิชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณฟรี ตั้งแต่วันที่ 1–31 มกราคมนี้เท่านั้น

ขณะเดียวกัน ยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับทุกช่วงวัย โดยเด็กส่วนสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตรและผู้พิการเข้าชมฟรีทุกวัน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าชมฟรีทุกวันศุกร์ และผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปเข้าชมฟรีตลอดทั้งปี ตอกย้ำภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อครอบครัวอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมพิเศษและแหล่งท่องเที่ยวครบจบในที่เดียว ทั้งโซนไดโนเสาร์ขนาดเท่าของจริงกว่า 1,700 ตัว โซนพีระมิดแลนด์มาร์กยอดนิยม รวมถึงการแสดงชุดใหญ่ “นงนุชโชว์” และการแสดงของช้างแสนรู้ ณ โรงละครสกาลา ที่จัดแสดงวันละ 4 รอบ พร้อมสัมผัสความงดงามของสวนนงนุชพัทยา หนึ่งใน 10 สวนที่สวยที่สุดของโลก

สวนนงนุชพัทยา เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00–18.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nongnoochpattaya.com

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