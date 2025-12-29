งาน Chang Countdown present Hua Hin Beach Countdown 2026 ยกความตระการตาส่งท้าย
ปีที่หัวหินและภูเก็ต
กลุ่มบริษัทพราว ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง และพันธมิตร ชวนคุณและครอบครัวร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ในงาน “Chang Countdown present Hua Hin Beach Countdown 2026” แลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ริมทะเลสุดยิ่งใหญ่ของหัวหินและภูเก็ต
ปีนี้พิเศษกว่าทุกปี กับไฮไลท์โชว์พลุดอกไม้ไฟคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Candy Collection” ถ่ายทอดความสนุก สดใส และความแกลมแบบร่วมสมัย ผ่านพลุโทนสีลูกกวาดพาสเทลหลากเฉด ที่จะสาดแสงบนฟากฟ้าเหนือน่านน้ำทะเลอย่างตระการตา ต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 นาที
ร่วมตื่นตาตื่นใจกับการจุดพลุดอกไม้ไฟกว่า 2,000 นัด ประกอบแสง สี เสียง สร้างโมเมนต์แห่งความสุขรับศักราชใหม่ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป (โชว์พลุเริ่มเวลา 22.00 น.) เข้าชมฟรี ณ ริมหาดหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท พร้อมเนรมิตชายหาดให้เป็นจุดแฮงค์เอาท์ริมทะเลสุดคึกคัก กับโซนอาหารและเครื่องดื่มตลอดค่ำคืน
ขณะเดียวกัน จังหวัดภูเก็ต จัดงานเคานต์ดาวน์ ณ หาดกมลา พบกับโชว์พลุดอกไม้ไฟสุดตระการตา จำนวน 2,000 นัด ต่อเนื่อง 10 นาที ในช่วงเวลาเที่ยงคืน สร้างบรรยากาศการนับถอยหลังสู่ปีใหม่ที่งดงามและน่าประทับใจจากทุกมุมชายหาด พร้อมกิจกรรมถ่ายภาพกับประติมากรรมร่วมสมัยสุดชิค เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ชวนจูงมือครอบครัว คนรัก และเพื่อน ๆ มาร่วมเติมสีสันแห่งความสุข ต้อนรับปีใหม่ 2026 ไปด้วยกัน ในงาน “Chang Countdown present Hua Hin Beach Countdown 2026” คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ณ ริมหาดอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และหาดกมลา จังหวัดภูเก็ต