ทรู 5G ยกระดับมหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ 2026 ณ ไอคอนสยาม สู่สายตาโลกผ่าน CNN

กรุงเทพฯ 29 ธันวาคม 2568 – ทรู คอร์ปอเรชั่น ตอกย้ำศักยภาพเครือข่ายระดับโลกภายใต้แนวคิด “UP สัญญาณ UP ความสุข” เตรียมความพร้อมรองรับมหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ “True Power Up Countdown 2026” ณ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นฐานการถ่ายทอดสดหลักของสำนักข่าว CNN ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

เพื่อรองรับการเชื่อมต่อของมหาชน ทรูได้เสริมสัญญาณ 5G, 4G และ WiFi เป็นพิเศษในพื้นที่ไอคอนสยาม มอบประสบการณ์อินเทอร์เน็ตที่เร็ว แรง และเสถียรที่สุด ให้ลูกค้าทรูและดีแทคนับแสนคนสามารถแชร์โมเมนต์ประวัติศาสตร์ได้พร้อมกันอย่างไร้รอยต่อ ตอกย้ำบทบาทของทรูในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Destination

นอกจากนี้ ทรูยังมอบสิทธิพิเศษเหนือระดับให้ลูกค้าแลกรับสิทธิ์เข้าชม GLOBAL PHENOMENON STAGE ฟรี! เพื่อสัมผัสเฟสติวัลระดับโลกอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งความสุขต่อเนื่องกับกิจกรรม “TRUE 5G UP สัญญาณ UP ความสุข ยิ้มรับของขวัญ ฉลองสัญญาณใหม่” เพียงเปิดแอปทรูหรือดีแทค แล้ว “ยิ้ม” ให้กล้องเพื่อรับของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มกราคม 2569

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