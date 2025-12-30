ฉลองโมเมนท์ส่งท้ายปีบน Times Square New York 7 ปีซ้อน! พาศิลปิน T-POP ไทย และโมเมนต์สำคัญส่งท้ายปีจาก centralwOrld Bangkok Countdown 2026 – The Original: A Tribute to Love สู่สายตาชาวโลก เมื่อพูดถึงเวทีการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีที่ผู้คนทั่วโลกจับตามอง Times Square, New York คือหนึ่งในสัญลักษณ์ของการมองเห็นระดับสากล และในปีนี้ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นหนึ่งเดียวที่ได้ร่วมส่งตรงความสุขจากเมืองไทยไปสู่สายตาชาวโลกติดต่อกันยาวนานเป็นปีที่ 7 โดยปีนี้ภาพงาน “centralwOrld Bangkok Countdown 2026 The Original – A Tribute to Love” และศิลปินไทย พีพี-กฤษฏ์, บิวกิ้น-พุฒิพงศ์, ฟรีน สโรชา, เบ็คกี้ รีเบคก้า รวมทั้ง ซี-พฤกษ์ และ นุนิว-ชวรินทร์, นนท์ ธนนท์ และ อิงค์ วรันธร จะเป็นตัวแทนส่งความสุข ความรักและกำลังใจจากประเทศไทย ปรากฏบนจอยักษ์ของ Times Square New York สะท้อนความยิ่งใหญ่ของเทศกาลปีใหม่ในระดับโลกที่ทุกคนเฝ้ารอ

เซ็นทรัลเวิลด์ ได้สร้างรูปแบบใหม่ของการฉลองส่งท้ายปี ที่ผสานดนตรี ความบันเทิง และพลังของผู้คน จนกลายเป็น“Countdown Culture” ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศ ความโดดเด่นไม่ได้อยู่เพียงความยิ่งใหญ่ของเวทีใจกลางกรุงเทพฯ หากแต่คือบรรยากาศในคืนข้ามปีที่มีผู้ร่วมงานมากที่สุดในเอเชียกว่า 250,000 คน ผสานความสนุกต่อเนื่องตลอดค่ำคืนกับโปรดักชันแสง สี เสียงคุณภาพระดับโลก ที่กลายเป็นภาพจำของโมเมนต์ข้ามปีมาอย่างยาวนาน เทียบเท่า Times Square New York ย่านความบันเทิงที่เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของโลก ขณะเดียวกัน centralwOrld Bangkok Countdown ยังยืนหยัดสนับสนุนศิลปิน T-POP ไทย อุตสาหกรรมดนตรี และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ทศวรรษ โดยโปรดักชันทั้งหมดเกิดจากฝีมือคนไทย 100% และพร้อมผลักดันผลงานไทยสู่มาตรฐานระดับโลก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์แห่งความสุขส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอย 31 ธันวาคมนี้ กับ centralwOrld BangkokCountdown 2026 The Original – A Tribute to Love ณ ใจกลางกรุงเทพฯ ประตูเปิดตั้งแต่ 17.00 น. เข้าร่วมงาน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงลงทะเบียนผ่านแอป Central X เดินทางสะดวก รถไฟฟ้าให้บริการถึง ตี 2 พร้อมที่จอดรถกว่า 6,000 คัน และรถจักรยานยนต์ 1,500 คัน เข้าออกได้หลายเส้นทาง คลิก : https://bit.ly/4ponQVA

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