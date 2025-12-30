กรุงเทพฯ พร้อมมั้ย!? นับถอยหลังสู่ค่ำคืนแห่งปี กับภาพเวทีล่าสุดที่พีคที่สุดตั้งแต่เคยมีมา centralwOrld Bangkok Countdown 2026 The Original – A Tribute to Love จัดเต็มแสง สี เสียง และโปรดักชันระดับโลก บนแลนด์มาร์ก Times Square of Asia คืนเดียวที่ทั้งเมืองจะเฉลิมฉลองไปพร้อมกัน

ยกระดับความยิ่งใหญ่กับ เวทีดิจิทัลรูปแบบใหม่ครั้งแรกของไทย อลังการ ภาพ เสียง และเอฟเฟกต์ Immersive แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พร้อม Cityscape Fireworks ที่ยาวที่สุด โอบรับสกายไลน์กรุงเทพฯ แบบเต็มตาและ Drone Show ครั้งแรกใจกลางเมือง จัดเต็ม! ทัพศิลปิน T-POP ระดับโลก และศิลปิน Sold-out ทุกโชว์ นำโดย พีพี กฤษฏ์, บิวกิ้น พุฒิพงศ์, ปาล์มมี่, นนท์ ธนนท์, อิงค์ วรันธร, ฟรีน-เบคกี้ พร้อมการรวมตัวครั้งแรกของศิลปินยอดนิยมอย่าง ซี-นุนิว, PERSES, DICE, GELBOYS, 4EVE, โบกี้ไลออน, THE TOYS, โจอี้ บอย และ ครั้งแรกของ “น้องหมีเนย” ชวนมัมหมีมานับถอยหลังข้ามปีไปพร้อมกัน ทั้งหมดถ่ายทอดบนโปรดักชันแสง สี เสียงระดับ World-Class โดยทีมงานไทย สะท้อนศักยภาพอุตสาหกรรมบันเทิงไทยสู่เวทีสากล

เดินทางสะดวก ใจกลางเมือง เชื่อมต่อทุกระบบขนส่ง BTS เปิดถึงตี 2 ที่จอดรถนับพัน รองรับผู้คนนับแสน พร้อมมาตรการความปลอดภัย เข้างานง่ายเพียงลงทะเบียนผ่านแอป CENTRAL X : https://central-x.app.link/CTW-Bangkok-Countdown-2026

#CentralCountdown2026 #CentralPattana #CountdownCTW2026 #CTWBKKCountdown2026

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เริ่มวันพรุ่งนี้ ถล่มยาวๆ 8 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดไหนเสี่ยงบ้าง
2

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
3

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
4

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
5

ตร.เรียกปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก รีดค่าโดยสารนักท่องเที่ยวรัสเซีย 4,000 บาท แต่ได้แค่ 400
6

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
7

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
8

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
9

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
10

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า