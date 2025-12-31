ท่ามกลางความอาลัยและสมเกียรติ ณ เมรุ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางกัลยา ดุลยวิทย์ มารดาของ พล.ต.ต.ถาวร ดุลยวิทย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง เพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 41 (นรต.41) และข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น

ภายในพิธี พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง ประธานในพิธี ได้ประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลและวางดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์เป็นครั้งสุดท้าย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและการมาร่วมส่งดวงวิญญาณของกลุ่มเพื่อนพ้องพี่น้องตำรวจ นรต.41 ที่มาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวดุลยวิทย์อย่างพร้อมเพรียง

สำหรับประวัติของ นางกัลยา ดุลยวิทย์ ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา สิริอายุ 86 ปี ท่านสมรสกับ นายไพรัช ดุลยวิทย์ มีบุตร-ธิดารวม 3 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ พล.ต.ต.ถาวร ดุลยวิทย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ตลอดชีวิตของนางกัลยา ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ของมารดาได้อย่างดีเยี่ยม เป็นผู้มีคุณูปการในการอบรมเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตเป็นข้าราชการตำรวจที่ยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความเสียสละเพื่อประชาชนมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ครอบครัวดุลยวิทย์ได้กล่าวขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา เพื่อน นรต.41 และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมไว้อาลัยและร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้

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