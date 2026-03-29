เตรียมตัวรับความฟินและอิ่มอร่อยต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 เมื่อโลตัส (Lotus’s) โดยคุณ สราวุธ จันไขสง ผู้จัดการสาขา จับมือกับ เอ็ม เอ ไอ ออแกไนเซอร์ (M.A.I Organizer) โดยมาดามไหม จีรนันท์ ห้องแซง จัดงานอีเวนต์ใหญ่แห่งปี “Lotus’s สงกรานต์ม่วนจอย x ดาราพาชิมมาร์เก็ต” ณ โลตัส พลัสมอลล์ ศรีนครินทร์ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายความสุขแบบไทยๆ

จุ๊บแจง

งานนี้ถือเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของเหล่าดารา นักแสดงที่สวมบทพ่อค้าแม่ค้า นำเมนูเด็ดสูตรลับเฉพาะมาเสิร์ฟให้แฟนๆ ได้ชิมกันแบบใกล้ชิด ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 5 เมษายน 2569 โดยไฮไลท์ที่ทำเอาสายกินต้องใจสั่น ได้แก่ ​ธารา ทิพา : มัทฉะ นม สตรอเบอร์รี่ สูตรพรีเมียมเข้มข้น, จุ๊บแจง วิมลพันธ์ : ยำแหนมคลุกสูตรโบราณ รสเด็ดจัดจ้าน,

จุ๊บแจง

ธงธง จ๊กมก : ทุเรียนทอด กรอบมัน หอมฟินทุกคำ, ข้าวตู & น้ำผึ้ง : ลูกตาลลอยแก้วในน้ำตาลโตนด หวานเย็นชื่นใจ , แอ้ม ศิรประภา : เครื่องดื่มออแกนิคเพื่อสุขภาพ , เปรี้ยว AF : ข้าวแต๋นน้ำแตงโม และ ลำ สแน็คส์ (เห็ดเข็มทองกรอบ) และ หลิน นุสรา : ขนมอบกรอบทานเพลิน

จุ๊บแจง

ด้าน มาดามไหม จีรนันท์ ห้องแซง ผู้บริหาร M.A.I Organizer ตัวแม่แห่งวงการจัดมาร์เก็ตดารา ได้กล่าวถึงความพิเศษของงานในครั้งนี้ว่า “งานสงกรานต์ม่วนจอยในปีนี้ MAI ตั้งใจมากที่จะทำให้เป็นมากกว่าแค่ตลาดนัด เราอยากสร้างพื้นที่ความสุขให้กับครอบครัวและชาวศรีนครินทร์ได้มาฉลองปีใหม่ไทยร่วมกัน

จุ๊บแจง

การร่วมมือกับทางโลตัสในครั้งนี้เราคัดสรรร้านค้าของน้องๆ ดารามาแบบจัดเต็ม ทุกคนพร้อมมากที่จะนำเมนูเด็ดที่ตั้งใจทำมาให้ทุกคนได้ชิม รับรองว่ามาที่นี่ที่เดียวได้ทั้งความอร่อย ความสนุก และได้ใกล้ชิดกับดาราที่ชื่นชอบแน่นอนค่ะ ใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวสงกรานต์แบบแอร์เย็นๆ ของกินเพียบ ต้องไม่พลาดงานนี้นะคะ”

​นอกจากการช้อปและชิมแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมร่วมพูดคุยกับดาราเจ้าของร้าน และมุมถ่ายภาพสุดเก๋ให้ได้เช็กอินอวดโซเชียลกันตลอดทั้งงาน ใครที่ไม่อยากพลาดปรากฏการณ์ความม่วนจอยแบบนี้ แวะมาได้ที่ โลตัส พลัสมอลล์ ศรีนครินทร์

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