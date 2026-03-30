สสว. เปิด รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SME ตามแนวทางธุรกิจสีเขียว (Green Business) ตั้งแต่วันนี้-8 พ.ค.2569
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SME ตามแนวทางธุรกิจสีเขียว (Green Business) ตั้งแต่วันนี้-8 พฤษภาคม 2569 รวมจำนวน 225 ราย ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดรายการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
โดยครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ อาทิ ธุรกิจเกษตรแปรรูปอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
– ต้องขึ้นทะเบียน SME One ID ไว้กับ สสว.
– ต้องมีสถานะจดทะเบียนทางธุรกิจ เช่น นิติบุคคล เป็นต้น
– มีความพร้อมดำเนินงานด้านธุรกิจสีเขียว
– เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความสนใจ หรือผู้ประกอบการรายเก่าที่เคยเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนให้ MSME ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ตอบสนองต่อมาตรฐาน/การกีดกันทางการค้า ปีงบประมาณ 2568
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
– ได้รับองค์ความรู้ และแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดกระบวนการทำธุรกิจสีเขียว (Green Business)
– ได้รับการพัฒนาหรือต่อยอดการยกระดับศักยภาพตามแนวทางธุรกิจสีเขียว
– โอกาสได้รับการคัดเลือกเพื่อประสานเชื่อมโยงส่งตอผู้ประกอบการ SME ไปยังผู้บริการธุรกิจสีเขียว
– โอกาสได้รับการคัดเลือกเพื่อเชื่อมโยงทางการตลาด ฟรีค่าบูธในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 79 และงาน Grand HALAL Bangkok 2026
– ได้รับการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงิน
– โอกาสขอรับการทวนสอบเพื่อขอรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เช่น เช่น CFO/CFP/Green Hotel/Green Hotel Plus/Green Production (อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมอบรมเชิงสัมมนาให้องค์ความรู้และแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดกระบวนการทำธุรกิจสีเขียว (Green Business) และให้คำปรึกษาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ประกอบการยังต่อยอดและเชื่อมโยงคู่ค้าเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับโอกาสทางการตลาด 22 ราย ในงานแสดงสินค้า Grand Halal Bangkok วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) กรุงเทพมหานคร และงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 79 วันที่ 20-23 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/dcDSvfo7EMDXr1td8 (โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรประสานงานหลังการลงทะเบียน) ตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้-8 พฤษภาคม 2569 หรือจนกว่าจะเต็ม