เมื่อเทคโนโลยีช่วยให้ชีวิตประจำวันสะดวกขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันตัวตน การโอนเงิน หรือการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ผ่านเพียงใบหน้าเรา แต่แม้กระทั่งระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัย ก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มิจฉาชีพนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวง “ออฟฟิศ ติด(ส)แกรม” EP.7 พาผู้ชมไปสำรวจอีกหนึ่งมุมของภัยไซเบอร์ยุคใหม่ ที่ไม่ได้อาศัยแค่คำพูดหรือข้อความหลอกลวง แต่ใช้ “เทคโนโลยีที่เราคุ้นเคย” เป็นส่วนหนึ่งของแผนอย่างแนบเนียน เมื่อความสะดวกในโลกดิจิทัลถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นความเสี่ยง คำถามสำคัญคือ เราควรมีสติและต้องระวังอะไรบ้างในการใช้งาน ตอนนี้จะทำให้ผู้ชมได้เห็นว่า ภัยออนไลน์ในยุคปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่แค่การแอบอ้างธรรมดา แต่กำลังพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จนบางครั้ง “สิ่งที่คิดว่าปลอดภัยที่สุด” อาจกลายเป็นช่องโหว่ที่อันตรายได้เช่นกัน
ติดตามชมได้ทาง YouTube กสทช.
https://www.youtube.com/watch?v=A8xqx8nP3BM
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