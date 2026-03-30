เมื่อเทคโนโลยีช่วยให้ชีวิตประจำวันสะดวกขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันตัวตน การโอนเงิน หรือการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ผ่านเพียงใบหน้าเรา แต่แม้กระทั่งระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัย ก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มิจฉาชีพนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวง “ออฟฟิศ ติด(ส)แกรม” EP.7 พาผู้ชมไปสำรวจอีกหนึ่งมุมของภัยไซเบอร์ยุคใหม่ ที่ไม่ได้อาศัยแค่คำพูดหรือข้อความหลอกลวง แต่ใช้ “เทคโนโลยีที่เราคุ้นเคย” เป็นส่วนหนึ่งของแผนอย่างแนบเนียน เมื่อความสะดวกในโลกดิจิทัลถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นความเสี่ยง คำถามสำคัญคือ เราควรมีสติและต้องระวังอะไรบ้างในการใช้งาน ตอนนี้จะทำให้ผู้ชมได้เห็นว่า ภัยออนไลน์ในยุคปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่แค่การแอบอ้างธรรมดา แต่กำลังพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จนบางครั้ง “สิ่งที่คิดว่าปลอดภัยที่สุด” อาจกลายเป็นช่องโหว่ที่อันตรายได้เช่นกัน

ติดตามชมได้ทาง YouTube กสทช.

https://www.youtube.com/watch?v=A8xqx8nP3BM

#ออฟฟิศติดสแกรม

#ทุบกลโกง

#กสทช

#NBTC

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

อดีตนักแสดงบทพระ ตกอับ เดินเร่ร่อนจากลาดกระบังมานนทบุรี หางานแลกข้าวประทังชีวิต
2

ฮือฮา ฝนหยุดกลางพิธีอัญเชิญ กรมหลวงชุมพร ประดิษฐานหน้าโรงพักแม่กลอง คอหวยส่องทะเบียนรถเครน
3

สุดสลด พ่อเลิกงานไม่เจอลูก 3 คน ออกตามหาช็อก 3 พี่น้อง จมน้ำบ่อข้างบ้านเสียชีวิต
4

ใครสายอดนอน(นอนน้อย)ต้องระวัง! เสี่ยงเป็น 4 โรคนี้ แนะวิธีปรับพฤติกรรม
5

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
6

ราคาทองวันนี้ 15 ต.ค.69 ร่วงอีกแล้ว ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ รีบเลย
7

ความลับแตก! หนุ่มออสซี่อ้าง WFH ที่บ้าน แต่แอบอยู่สิงคโปร์ สุดท้ายถูกไล่ออก
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 32 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง ลมแรงมาก
9

สุดสลดกลางงานวัดไร่ขิง ไฟชอร์ตเด็กชายวัย 13 เสียชีวิต หลังมาช่วยขายเกาลัด
10

ธนาคารไทยพาณิชย์ แจงปมธนบัตรต้องสงสัยจาก ATM เผยผลตรวจสอบ