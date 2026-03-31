โครงการแกรนดิโอ สาทร โครงการบ้านเดี่ยวที่สะท้อนถึงแนวคิดของการอยู่อาศัยที่ถูกยกระดับขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน ที่ต้องการทั้งความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว และบรรยากาศของการพักผ่อนในพื้นที่เดียวกัน
ภายใต้การพัฒนาของ Frasers Property โครงการนี้ถูกวางองค์ประกอบไว้อย่างน่าสนใจ ตั้งแต่สถาปัตยกรรมที่ให้กลิ่นอายความหรูหรา ไปจนถึงการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยที่เน้นความสมดุลระหว่างฟังก์ชันและการอยู่อาศัย ขณะเดียวกันก็ยังคงเชื่อมต่อกับโซนสาทรและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญได้อย่างไม่ขาดตอน
โครงการ แกรนดิโอ สาทร บ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมใกล้เมือง
โครงการแกรนดิโอ สาทร คือภาพสะท้อนของการพัฒนาโครงการที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพการอยู่อาศัยมากกว่าการเป็นเพียงที่พักอาศัยทั่วไป ภายใต้แนวคิดการออกแบบที่ผสานความหรูหราเข้ากับการใช้ชีวิตจริงได้อย่างลงตัว
ตัวโครงการเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จาก Frasers Property ที่ถูกออกแบบมาให้มีสัดส่วนชัดเจนทั้งภายนอกและภายใน โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ New Art Deco ซึ่งให้ความรู้สึกสง่างามผ่านเส้นสายที่เรียบคม การเลือกใช้องค์ประกอบทางดีไซน์ และรายละเอียดที่สะท้อนถึงความประณีตในแบบฉบับของบ้านระดับพรีเมียมโดยยังคงคำนึงถึงฟังก์ชันการใช้งานจริงเป็นหลัก
ในด้านทำเล โครงการตั้งอยู่บนโซนกัลปพฤกษ์-สาทร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทำเลที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ย่านธุรกิจอย่างสาทรได้อย่างสะดวก ขณะเดียวกันก็ยังคงระยะห่างจากความหนาแน่นของเมือง ทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ทำเลโครงการ แกรนดิโอ สาทร เดินทางสะดวก ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก
ทำเลของโครงการตั้งอยู่บนโครงข่ายถนนสำคัญอย่างกัลปพฤกษ์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังสาทร พระราม 2 รวมถึงถนนเส้นหลักอื่นๆ ได้อย่างสะดวก การเดินทางเข้าสู่ย่าน CBD จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ทำงานในโซนสาทร สีลม หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องการลดระยะเวลาในการเดินทาง แต่ยังคงอยากได้พื้นที่อยู่อาศัยที่กว้างขวางมากกว่าในเมืองชั้นใน
อีกหนึ่งข้อได้เปรียบคือการรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ทั้งห้างสรรพสินค้าและศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น The Mall Bangkae, Big C, Makro และ HomePro ซึ่งตอบโจทย์ทั้งการจับจ่ายใช้สอย การพักผ่อน และกิจกรรมในวันหยุดได้อย่างครบถ้วน โดยไม่ต้องเดินทางไกล
โครงการแกรนดิโอ สาทร จึงเหมาะกับกลุ่มคนทำงานในเมืองที่เริ่มมองหาคุณภาพชีวิตที่มากขึ้น จากเดิมที่อาจคุ้นเคยกับคอนโดหรือบ้านในพื้นที่จำกัด การขยับออกมาในโซนที่ยังคงเชื่อมต่อเมืองได้แต่ให้พื้นที่ใช้สอยที่กว้างขึ้นก็เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยเติมเต็มความสะดวกความสบายได้อย่างลงตัว
แบบบ้านและพื้นที่ใช้สอย ฟังก์ชันที่ออกแบบเพื่อการอยู่อาศัย
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 216-320 ตร.ม.
ตัวบ้านถูกพัฒนาในรูปแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้นที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้าง ตั้งแต่ประมาณ 216-320 ตารางเมตร รองรับการอยู่อาศัยได้อย่างยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงานแบบ Work from Home หรือการจัดสรรพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ พื้นที่แต่ละส่วนถูกออกแบบให้มีสัดส่วนชัดเจน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย
ฟังก์ชันครบ รองรับครอบครัวใหญ่
โครงการแกรนดิโอ สาทร ให้ความสำคัญกับการรองรับครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ได้อย่างเหมาะสม โดยภายในบ้านประกอบด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พร้อมพื้นที่จอดรถ 2-3 คัน ซึ่งเป็นมาตรฐานของบ้านระดับพรีเมียมที่คำนึงถึงความสะดวกและความเป็นส่วนตัวของสมาชิกในบ้าน แต่ละห้องถูกจัดวางให้ใช้งานได้จริง มีระยะการใช้งานที่เหมาะสม และลดการรบกวนระหว่างพื้นที่ส่วนรวมกับพื้นที่ส่วนตัว
การออกแบบพื้นที่ภายใน โปร่ง โล่ง อยู่สบาย
สิ่งที่ทำให้บ้านในโครงการนี้แตกต่างคือการออกแบบภายในที่เน้นความโปร่ง โล่ง และต่อเนื่อง ผ่านการเปิดรับแสงธรรมชาติและการเชื่อมโยงพื้นที่ส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างลื่นไหล ไม่ว่าจะเป็นโถงรับแขก พื้นที่รับประทานอาหาร หรือมุมพักผ่อนภายในบ้าน ส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมมีความผ่อนคลายและเอื้อต่อการอยู่อาศัยในทุกช่วงเวลา
บรรยากาศโครงการ ความเป็นส่วนตัวและความร่มรื่น
โครงการแกรนดิโอ สาทร ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์เรื่องบรรยากาศได้อย่างน่าสนใจ ผ่านการวางผังโครงการและการจัดสภาพแวดล้อมโดยรวมอย่างเป็นระบบ ด้วยขนาดโครงการระดับประมาณ 100 กว่ายูนิตทำให้เกิดความสมดุลระหว่างความเป็นชุมชนและความเป็นส่วนตัว ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่แออัดเกินไป ขณะเดียวกันก็ยังคงมีบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นระเบียบในแบบของโครงการระดับพรีเมียม การจำกัดจำนวนยูนิตในลักษณะนี้ถือเป็นหนึ่งในแนวคิดด้าน Urban Planning ที่ช่วยลดความหนาแน่นและเพิ่มคุณภาพของพื้นที่อยู่อาศัยโดยรวม
อีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยยกระดับบรรยากาศคือการมีพื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบให้เชื่อมโยงกับธรรมชาติ โดยเฉพาะโซนพื้นที่ริมน้ำซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งจุดพักผ่อนสายตาและพื้นที่สำหรับการใช้เวลาสบายๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่น พักผ่อน หรือทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ลักษณะของ Landscape Design ที่เน้นความร่มรื่นนี้ช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลายให้กับผู้อยู่อาศัยได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ราคาโครงการ แกรนดิโอ สาทร คุ้มค่าแค่ไหน
ช่วงราคาของโครงการแกรนดิโอ สาทร อยู่ที่ประมาณ 13.9-25 ล้านบาท ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างมาก พร้อมองค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการอย่างครบถ้วน โดยราคาจะแตกต่างกันไปตามขนาดที่ดิน แบบบ้าน และตำแหน่งแปลงภายในโครงการ
เมื่อพิจารณาร่วมกับพื้นที่ใช้สอยที่เริ่มต้นระดับกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป รวมถึงทำเลโซนกัลปพฤกษ์-สาทร ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ย่านธุรกิจได้สะดวก จะเห็นได้ว่าราคาของโครงการแกรนดิโอ สาทรอยู่ในระดับที่เรียกว่าบ้านหรูที่ยังเข้าถึงได้ สำหรับกลุ่มผู้ซื้อที่ต้องการขยับขยายจากที่อยู่อาศัยรูปแบบเดิมไปสู่บ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่และความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
โครงการแกรนดิโอ สาทร คือหนึ่งในตัวเลือกของบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมที่สะท้อนแนวคิดการอยู่อาศัยยุคใหม่ได้อย่างชัดเจน ทั้งในด้านดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ พื้นที่ใช้สอยที่รองรับชีวิตจริง ไปจนถึงทำเลที่เชื่อมต่อเมืองได้อย่างลงตัว ขณะเดียวกันก็ยังคงมอบความสงบและความเป็นส่วนตัวที่หลายคนมองหาในระยะยาว