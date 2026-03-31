ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่เครือซีพีและทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะองค์กรผู้สนับสนุนโครงการ “Let Them See Love” ต่อเนื่องปีที่ 19
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569 – นายเตช บุนนาค เลขาธิการ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ประจำปี 2569” พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อยกย่ององค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการรณรงค์บริจาคอวัยวะ และดวงตา ผ่านโครงการ “Let Them See Love” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยมี นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารโครงการพิเศษ และผู้ช่วยบริหารงาน รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โครงการ “Let Them See Love” ไม่เพียงรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและดวงตา แต่ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ “ให้ชีวิต…ต่อชีวิต” ผ่านการบริจาคสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ตลอดทั้งปี ดังนี้:
บริจาคผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท สามารถร่วมบริจาคเงินผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท เพียง 1 บาท ก็บริจาคได้บริจาคให้ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 023-1-25888-7 ธนาคาร กรุงไทย สาขา สุรวงศ์ บริจาคให้ศูนย์ดวงตาฯ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 045-231390-2 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย บริจาคผ่านระบบ e-Donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ผ่านระบบ e-donation โดยสแกน QR Code ด้วย Mobile Banking Application
ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม : เว็บไซต์ www.letthemseelove.com/donate
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