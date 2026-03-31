ทำเลพระราม 2-ตากสิน ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการใช้ชีวิตฝั่งธนบุรีที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ย่านธุรกิจสำคัญอย่างสาทร-สีลมได้อย่างสะดวก ขณะเดียวกันก็ยังคงความเป็นส่วนตัวและบรรยากาศที่เหมาะกับการพักผ่อน เมื่อองค์ประกอบของทำเลมารวมเข้ากับการออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่คิดมาอย่างรอบด้าน โครงการแกรนดิโอ พระราม 2-ตากสิน จึงเป็นพื้นที่ของการใช้ชีวิตที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกช่วงเวลาสำคัญของครอบครัว
ทำความรู้จัก Grandio พระราม 2-ตากสิน บ้านหรูสไตล์ยุโรปใกล้เมือง
โครงการ แกรนดิโอ พระราม 2-ตากสิน นับเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ผสานดีไซน์และฟังก์ชันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีชั้นเชิง ภายใต้แนวคิดบ้านสไตล์ Luxury European ที่ให้ความสำคัญกับสถาปัตยกรรม องค์ประกอบ และรายละเอียดงานออกแบบที่ช่วยยกระดับบรรยากาศการอยู่อาศัยให้ดูสง่างามตั้งแต่แรกเห็น
โครงการมีราคาอยู่ในช่วงประมาณ 14.99-30 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่สะท้อนถึง Segment ของบ้านเดี่ยวใกล้เมืองที่เน้นทั้งพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ ดีไซน์ระดับพรีเมียม และทำเลที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ย่านธุรกิจสำคัญได้อย่างสะดวก จัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาบ้านคุณภาพในโซนพระราม 2
ส่วนในด้านทำเล โครงการนี้ตั้งอยู่บนโซนต้นพระราม 2 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทำเลศักยภาพของฝั่งธนบุรีที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จุดเด่นคือความสามารถในการเชื่อมต่อเข้าสู่โซนธุรกิจได้อย่างสะดวก ขณะเดียวกันก็ยังรักษาบรรยากาศความสงบและความเป็นส่วนตัวเอาไว้ได้อย่างพอดี สิ่งเหล่านี้ทำให้แกรนดิโอ พระราม 2-ตากสินไม่ได้เป็นเพียงบ้านเดี่ยวใกล้เมือง แต่คือพื้นที่อยู่อาศัยที่ออกแบบมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายและตอบโจทย์การใช้ชีวิตในระยะยาวได้อย่างแท้จริง
จุดเด่นทำเลพระราม 2 ใกล้เมือง เดินทางสะดวก
หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้โครงการแกรนดิโอ พระราม 2-ตากสินน่าสนใจ คือศักยภาพของทำเลที่ผสานความสะดวกสบายของการใช้ชีวิตในเมืองเข้ากับความเป็นส่วนตัวของย่านพักอาศัยได้อย่างลงตัว พื้นที่โซนต้นพระราม 2 ถือเป็นอีกหนึ่งทำเลที่เติบโตต่อเนื่อง ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้าน ส่งผลให้การอยู่อาศัยมีความคล่องตัวและตอบโจทย์ชีวิตประจำวัน
ใกล้ Central พระราม 2 และแหล่งไลฟ์สไตล์
โครงการตั้งอยู่ในระยะที่สามารถเข้าถึงศูนย์การค้าหลักอย่าง Central พระราม 2 ได้ภายในระยะประมาณ 1-1.5 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็น Urban Convenience Radius ที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตในเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่าย ใช้เวลาพักผ่อน หรือไลฟ์สไตล์ในวันหยุด นอกจากนี้ยังรายล้อมด้วยแหล่งค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง ทำให้ทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันสามารถเกิดขึ้นได้ในระยะใกล้บ้าน
เชื่อมต่อทางด่วน เข้าเมืองสาทรได้ง่าย
โครงการมีความได้เปรียบจากการเชื่อมต่อกับทางด่วนเฉลิมมหานครในระยะประมาณ 4.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงข่ายหลักที่ช่วยลดระยะเวลาในการเข้าสู่ย่านธุรกิจสำคัญอย่างสาทรและวงเวียนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับทั้งการเดินทางในวันทำงานและการใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างคล่องตัว
รายล้อมด้วยโรงเรียนและโรงพยาบาลชั้นนำ
อีกหนึ่งมิติของทำเลที่สะท้อนคุณภาพการอยู่อาศัย คือการอยู่ใกล้สถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติในระยะประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปจนถึงโรงพยาบาลชั้นนำอย่างโรงพยาบาลนครธนที่อยู่ห่างเพียงราว 2 กิโลเมตร
แบบบ้าน Grandio พระราม 2-ตากสิน มีให้เลือกแบบไหนบ้าง
อีกหนึ่งเสน่ห์ของโครงการแกรนดิโอ พระราม 2-ตากสิน คือความหลากหลายของแบบบ้านที่ออกแบบมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยมีให้เลือกทั้งหมด 5 แบบ บนช่วงพื้นที่ใช้สอยประมาณ 206-456 ตารางเมตร ซึ่งถือว่าเป็นสเกลที่ตอบโจทย์ตั้งแต่ครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่
แบบบ้านขนาดใหญ่ ฟังก์ชันครบ (Grandera / Luxoria)
สำหรับครอบครัวที่มองหาพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่เป็นพิเศษ แบบบ้านระดับ Top Tier อย่าง Grandera และ Luxoria ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยแบบ Multi-Generation ได้อย่างลงตัว พื้นที่ภายในเน้นความโอ่อ่าด้วยโถงรับแขกขนาดใหญ่และการจัดวางฟังก์ชันที่แยกสัดส่วนระหว่างพื้นที่ส่วนรวมและพื้นที่ส่วนตัวอย่างชัดเจน
จุดเด่นคือมีห้องนอนหลายห้อง พร้อมพื้นที่อเนกประสงค์ที่สามารถปรับเป็นห้องทำงาน ห้องพักผ่อน หรือพื้นที่สำหรับสมาชิกในครอบครัวได้ตามความต้องการ
แบบบ้านสำหรับครอบครัวขนาดกลาง (Montaria / Contessa)
ในกลุ่มแบบบ้าน Montaria และ Contessa จะเป็นตัวเลือกที่สร้างสมดุลระหว่างขนาดพื้นที่และการใช้งานได้อย่างพอดี เหมาะกับครอบครัวขนาดกลางที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยครบถ้วน โดยยังคงบรรยากาศของบ้านเดี่ยวที่โปร่งสบาย
ฟังก์ชันภายในถูกจัดวางอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อพื้นที่ส่วนกลางอย่างห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร และครัวเข้าด้วยกันอย่างลื่นไหล ขณะเดียวกันก็ยังคงพื้นที่ส่วนตัวของห้องนอนไว้อย่างเป็นสัดส่วน ช่วยให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันเป็นไปอย่างสมดุลทั้งการพักผ่อนและการทำกิจกรรมร่วมกัน
แบบบ้านเริ่มต้น ฟังก์ชันลงตัว (Baltica)
สำหรับผู้ที่เริ่มต้นมองหาบ้านเดี่ยวในทำเลใกล้เมือง แบบบ้าน Baltica ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจ ด้วยการออกแบบพื้นที่ที่เน้นความคุ้มค่าโดยยังคงฟังก์ชันหลักไว้อย่างครบถ้วน
แม้จะเป็นแบบบ้านขนาดเริ่มต้น แต่ยังคงคอนเซ็ปต์ความโปร่งโล่งและการจัดวางพื้นที่ที่ใช้งานได้จริง รองรับการเติบโตของครอบครัวในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่น
เจาะลึกพื้นที่ใช้สอย และฟังก์ชันภายในบ้าน
บ้าน 4 ห้องนอน รองรับครอบครัวใหญ่
แบบบ้านทุกยูนิตของโครงการถูกออกแบบให้มี 4 ห้องนอนเป็นมาตรฐาน ซึ่งสะท้อนถึงการรองรับครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ได้อย่างลงตัว โดยในบางแบบบ้านยังเพิ่มจำนวนห้องน้ำและพื้นที่ใช้สอยให้สอดคล้องกับจำนวนสมาชิก เช่น 4-5 ห้องน้ำ และที่จอดรถสูงสุดถึง 4 คัน
ฟังก์ชันพรีเมียม เช่น Double Volume / Split-Level
หนึ่งในจุดเด่นของบ้านระดับบนในโครงการแกรนดิโอ พระราม 2-ตากสิน คือการนำองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอย่าง Double Volume Foyer และ High Ceiling Living มาใช้ เพื่อสร้างมิติของพื้นที่แนวตั้ง ทำให้ภายในบ้านดูโปร่งและมีความโอ่อ่า
นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบแบบ Split-Level Penthouse ในบางยูนิต ซึ่งช่วยแบ่งระดับพื้นที่อย่างมีชั้นเชิง เพิ่มความน่าสนใจให้กับ Space Experience และสร้างความเป็นส่วนตัวในแต่ละโซนของบ้านได้ดีขึ้น
พื้นที่อเนกประสงค์ ห้องแม่บ้าน และพื้นที่เก็บของ
อีกหนึ่งจุดที่สะท้อนความใส่ใจในรายละเอียด คือการจัดเตรียมห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำงาน ห้องดูหนัง หรือห้องออกกำลังกายได้ตามไลฟ์สไตล์ อีกทั้งยังมีพื้นที่สำหรับการใช้งานจริง เช่น ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำ พื้นที่ซักรีดแบบ Glasshouse Laundry และห้องเก็บของหลายจุดภายในบ้าน ซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ (Facilities)
คลับเฮาส์ สระว่ายน้ำ และฟิตเนส
พื้นที่คลับเฮาส์ถูกวางให้เป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิตภายในโครงการ รองรับกิจกรรมทั้งในรูปแบบ Active และ Passive เช่น สโมสร สระว่ายน้ำ ฟิตเนส และลานวิ่ง การมี Facilities เหล่านี้ภายในโครงการ ช่วยลดข้อจำกัดของการใช้ชีวิตในเมือง และเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยสามารถสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องออกไปนอกพื้นที่
สวนส่วนกลาง และพื้นที่พักผ่อน
พื้นที่สีเขียวภายในโครงการช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่น ออกกำลังกายเบาๆ หรือใช้เวลาร่วมกับครอบครัว
องค์ประกอบของสวนและพื้นที่เปิดโล่งยังช่วยเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ของการระบายอากาศและความรู้สึกโปร่งสบาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของโครงการบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียม
ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
โครงการแกรนดิโอ พระราม 2-ตากสิน ให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร (Security System Integration) ตั้งแต่ระบบ Key Card Access สำหรับการเข้า-ออกโครงการ กล้อง CCTV ในพื้นที่ส่วนกลาง ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
ในภาพรวมแล้ว โครงการแกรนดิโอ พระราม 2-ตากสิน สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพการอยู่อาศัยและศักยภาพของทำเลได้อย่างสมดุล ตั้งแต่การออกแบบสไตล์ยุโรปที่มีเอกลักษณ์ ฟังก์ชันภายในที่รองรับการใช้ชีวิตจริง ไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ในทุกวัน