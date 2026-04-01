คิดว่ารู้ทัน…อาจพลาดหนักสุด! “ออฟฟิศ ติด(ส)แกรม EP.8” ตอนจบที่ชวนตั้งคำถามกับความมั่นใจของตัวเอง
ตลอดทั้งซีรีส์ “ออฟฟิศ ติด(ส)แกรม” ได้พาผู้ชมสำรวจกลโกงออนไลน์หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การตีสนิท หลอกลงทุน ดึงเยาวชนเข้าขบวนการ ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นเครื่องมือหลอกลวงใน EP.8 ตอนจบ เรื่องราวจะพาผู้ชมกลับมาตั้งคำถามกับสิ่งที่หลายคนมักเชื่อมั่นที่สุด นั่นคือ “เรารู้ทันพอแล้วหรือยัง” เพราะในความเป็นจริง มิจฉาชีพไม่ได้มองหาแค่คนที่ไม่รู้ แต่ยังพุ่งเป้าไปยังคนที่คิดว่าตัวเองมีประสบการณ์และไม่น่าพลาดเมื่อโลกดิจิทัลทำให้การหลอกลวงพัฒนาเร็วขึ้นทุกวัน ความมั่นใจเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ สิ่งสำคัญคือการมีสติ รู้เท่าทัน และไม่ตัดสินใจเร็วเกินไป แม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนคุ้นเคยที่สุด ตอนจบนี้จะทิ้งคำถามสำคัญไว้กับผู้ชมว่าในวันที่เทคโนโลยีช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เราได้เรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างปลอดภัยมากพอแล้วหรือยัง
ติดตามบทสรุปของ “ออฟฟิศ ติด(ส)แกรม” ได้ทาง YouTube กสทช.
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