สุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานเปิดการแข่งขันขี่ม้าโปโลการกุศลรายการ “อินเตอร์คอนติเนนตัล – บี.กริม บีช โปโล 2026” อย่างยิ่งใหญ่ ณ ชายหาดหน้า InterContinental Hua Hin Resort ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สร้างสีสันให้หัวหินในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
การแข่งขัน Princess Pa’s Cup InterContinental – B.Grimm Beach Polo Hua Hin จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 นับเป็นหนึ่งในอีเวนต์กีฬาชายหาดที่โดดเด่นที่สุดของประเทศไทย และเป็นรายการเดียวในเอเชียที่จัดการแข่งขันโปโลบนชายหาด โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่าง บี.กริม กลุ่มบริษัทพราว โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และบลูพอร์ต หัวหิน ในการสร้างกิจกรรมระดับนานาชาติที่ผสานกีฬา ไลฟ์สไตล์ และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันบีชโปโลถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของหัวหิน โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก และสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และผู้ประกอบการท้องถิ่น
“หัวหินมีศักยภาพครบถ้วน ทั้งด้านสถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน และการบริการระดับสากล การจัดอีเวนต์กีฬาระดับโลกเช่นนี้ จะช่วยผลักดันให้หัวหินก้าวสู่การเป็น International Sport Destination อย่างแท้จริง”
ทั้งนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่มบริษัทบี.กริม และนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมสนับสนุนและผลักดันการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติในพื้นที่อีกด้วย
การแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วมจากประเทศไทย เบลเยียม อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา สะท้อนถึงความเป็นเวทีระดับนานาชาติที่ได้รับความสนใจจากนักกีฬาทั่วโลก ขณะเดียวกัน ภายในงานยังเต็มไปด้วยกิจกรรมไลฟ์สไตล์ตลอดทั้งวัน อาทิ แฟชั่นโชว์บนหลังม้า ขบวนพาเหรดริมชายหาด รวมถึงโซนอาหารและเครื่องดื่มที่สร้างประสบการณ์ความบันเทิงครบวงจร
นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬา งานดังกล่าวยังจัดขึ้นเพื่อการกุศล โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุน “โครงการกำลังใจ” ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี ซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังผ่านการฝึกอาชีพ และเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม
การจัดงานในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงบทบาทของหัวหินที่ก้าวข้ามจากเมืองตากอากาศ สู่การเป็น Sports & Lifestyle Destination ระดับนานาชาติ ที่สามารถผสานกีฬา การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ พร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลก