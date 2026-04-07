ททท. “เหนือ-ใต้-อีสาน” จัดกระหึ่ม “มหาสงกรานต์” พร้อม “วอเตอร์ เฟสติวัล” 11 กิจกรรม หลากหลายแนวที่ “เชียงใหม่-ลำพูน-เชียงราย-พิจิตร-ตาก” ลงใต้ไป “สมุยกลางเล-ภูเก็ตโนแอล” เที่ยวประเพณีสีอีสาน “ขอนแก่น” สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว กับวัดไชยศรี ลุยคอนเสิร์ต Monster Water Fest 2026 โคราช และวิถีน้ำ…วิถีไทย บ้านเชียง จ.อุดรธานี
“ขจรเดช อภิชาติตรากุล” ผู้อำนวยการภูมิภาคภภาคเหนือ ททท.เปิดเผยว่า เมษายนนี้จัดเต็มมหาสงกรานต์ล้านนา และ Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย 5 กิจกรรม
กิจกรรมแรก “เชียงใหม่” เชียงใหม่ วอเตอร์ เฟสติวัล 11-13 เมษายน นี้ ที่วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมือง อบอวลไปด้วยบรรยกาศล้านนา ฟังดนตรีพื้นเมือง ไปพร้อมชมการแสดงหลากหลาย ทั้ง แข่งขันประกวดก่อเจดีย์ทรายแบบวิจิตรเจดีย์โบราณ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน เดินชมตลาดชิมอาหารถิ่น ช้อปผลิตภัณฑ์ของดีอร่อยจากชุมชน
กิจกรรมที่ 2 ลำพูน 11-13 เมษายน บริเวณถนนรถแก้ว อำเภอเมือง มีแลนด์มาร์กจุดถ่ายภาพ ร่วมขบวบแห่สรงน้ำพระฉลองชาติกาล 150 ปีครูบาศรีวิชัย ตื่นตากับสงกรานต์ในสวนสไตล์ Local Chef Table เชฟคัดวัตถุดิบท้องถิ่นมารังสรรค์เมนูอร่อยให้ได้ชิม เดินชิลตลาดนัดสินค้าคุณภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 “มหาสงกรานต์ 3 แผ่นดิน เดินได้ทั้งเมืองเชียงแสน” 13-18 เมษายน 2569 ที่อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมสรงน้ำพระ ขบวนแห่พระพุทธรูป ก่อเจดีย์ทราย ถวายตุง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การเล่นน้ำแบบวิถีล้านนา การแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังและองถิ่น ลอดซุ้มอุโมงค์น้ำพร้อมแสง สี เสียง
กิจกรรมที่ 4 งานสงกรานต์โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 13-15 เมษายน 2569 ในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตรร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ เล่นสาดน้ำ ชมการละเล่นพื้นบ้าน เช่น ก่อพระเจดีย์ทราย การแสดงศิลปวัฒนธรรม มหรสพ พร้อมไฮไลต์การแสดงแสงสีเสียงจากศิลปินท้องถิ่น และเล่าขานตำนานพื้นถิ่น
กิจกรรมที่ 5 งานมหาสงกรานต์ มนต์เสน่ห์ริมปิง สู่ศรัทธาสองแผ่นดิน 12-15 เมษายน ที่อำเภอเมืองตาก และอำเภอแม่สอด จ.ตาก งานประเพณีสงกรานต์อัตลักษณ์ของท้องถิ่น มอบสิทธิพิเศษแก่นักท่องเที่ยว
“วัจนันท์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์” ผู้อำนวยการ ภูมิภาคภาคใต้ ททท. เปิดเผยว่า ททท.นำไฮไลต์ภาสุขทันทีเที่ยวสงกรานต์ชวนเที่ยวคนพื้นที่ 14 จังหวัด เที่ยวใกล้เที่ยวใต้ ไฮไลต์ 2 กิจกรรม
กิจกรรมแรก : สมุยสงกรานต์ กลางเล วันที่ 12-15 เมษายน 2569 กระจายจัด ใน 3 ตำบลบ่อผุด มะเร็ต และอ่างทอง ชวนร่วม “สืบสานวัฒนธรรม” ทำบุญเกาะร่วมตักบาตรและสรงน้ำพระตามวัดสำคัญในชุมชนต่าง ๆ รอบเกาะสมุย ก่อเจดีย์ทราย ขบวนแห่สงกรานต์ย้อนยุค การแสดงฟ้อนรำชุดของเกาะสมุย
“ชิมช้อปอาหาร” ในโซนตลาดนัดครัวชุมชน คนสมุย ให้ผู้ประกอบการชุมชนนำอาหารและของดีสมุย 80 บูธ โปรโมตอาหารและผลิตภัณฑ์จากชุมชน เช่น สาธิตทำอาหารพื้นบ้าน หมี่ผัดสมุย กาละแม, ปลาหมึกผัดหวาน สาธิตการทำ สบู่สมุนไพร เทียนหอม ผ้ามัดย้อม
“ร่วมสันทนาการ” Sound of Samui สงกรานต์สมุย ฉุ่มฉ่ำกลางเล เสน่ห์เสียงเพลงคอนเสิร์ตโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง และวงดนตรีเกาะสมุย
กิจกรรมที่ 2 “Songkran No alcohol 2026” วันที่ 13 เมษายน นี้ ตั้งแต่ 16.00-22.00 น. ถนนดีบุก หน้าไลม์ไลท์ จ.ภูเก็ต เปิดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า รณรงค์ ป้องกัน ลดอุบัติเหตุ ชวนแต่งผ้าไทยมาเล่นน้ำ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ ฟังดนตรีท้องถิ่น และร่วม “Phuket Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย จังหวัดภูเก็ต” 11–12 เมษายน นี้ ที่บ้านไม้ขาวหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ ทำบุญตักบาตร ชมการแสดงวัฒนธรรม ชิมช้อปชิลร้านชุมชน
“บุญส่ง คุ้มบุญ” ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวประเพณีสีอีสานเมษายน 2569 ชวนกันมาสัมผัสความเย็นชุ่มฉ่ำ 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2569 วันที่ 11-15 เมษายน ที่บึงแก่นนครและถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ชมฟรีคอนเสิร์ตหมอลำอินดี้ที่มีชื่อเสียง “บริเวณเกาะวัฒนธรรม” ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน วัดธาตุพระอารามหลวง พระลับและพิธีอันเชิญพระพุทธพระลับ ไฮไลต์ที่ถนนข้าวเหนียวเปิดสงกรานต์คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ตรงเวทีกลางถนนข้าวเหนียว
กิจกรรมที่ 2 Konkaen Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย ขอนแก่น วันที่ 13-15 เมษายน ร่วมสงกรานต์แบบโบราณ ที่วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง ล้อมวางทำพิธีเสียเคราะห์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในชุมชน ร้านชุมชน สรงน้ำพระ เช็คอินแลนด์มาร์ค
กิจกรรมที่ 3 คอนเสิร์ต Monster Water Fest 2026 วันที่ 13-15 เมษายน ที่ จ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมแและดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ช้อปผลิตภัณฑ์ชุมชนเปิดบริการตลาดนัดสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน
ต่อด้วยงาน “Summer Street Fest 2026” ย่านพักกรุง @ถนนชุมชนบ้านกลาง 14-15 เมษายน บริเวณถนนชุมชนบ้านกลาง ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว สนุกได้ 2 โซน คือ
“โซนเปียก” จำลองบรรยากาศความมันส์ระดับสีลม จัดเต็มปาร์ตี้โฟมและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อมเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มรูปแบบจากดีเจและศิลปิน
“โซนแห้ง” ทำถนนคนเดินตลอดสองข้างทางรวบรวมบูธร้านค้ากว่า 50 ร้าน นำเสนออาหารถิ่นรสเด็ด สินค้าแฮนด์เมด และจุดพักผ่อนถ่ายรูปสไตล์ชุมชน
กิจกรรมที่ 4 Udonthani Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย จังหวัดอุดรธานี วันที่ 12-14 เมษายน ที่อำเภอบ้านเชียง สงกรานต์ในดินแดนมรดกโลก ชวนนักท่องเที่ยวร่วมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในชุมชน สรงน้ำพระ เช็คอินแลนด์มาร์คสวย และช้อปร้านชุมชนหลากหลาย
เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen