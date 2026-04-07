สะเทือนวงการอีคอมเมิร์ซ! Nex Gen Commerce แพลตฟอร์มสายเลือดไทย 100% จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ลุยโครงการ TIJ#3 เปลี่ยนเจ้าของ SME เป็นอินฟลูฯ มือโปร พร้อมอัดแคมเปญ LIVE Marathon มอบสิทธิพิเศษ GP 0% หวังสร้าง “เอกราชอีคอมเมิร์ซไทย” ให้ยั่งยืน
ในวันที่สมรภูมิออนไลน์ถูกยึดครองด้วยแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ Nex Gen Commerce แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยแท้ ยังคงยืนหยัดด้วยอุดมการณ์เพื่อคนไทย ล่าสุดในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างมั่นคง ได้ประกาศผนึกกำลังครั้งสำคัญกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ในโครงการ The Influencer Journey (TIJ#3) ปั้นผู้ประกอบการ SME ให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้ากล้อง พร้อมลุยกิจกรรม LIVE Marathon ตลอดต้นเดือนเมษายน 2569 นี้
หมัดเด็ดช่วย SME: GP 0% นาน 3 เดือน! ความพิเศษสุดในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 2 คือการลดภาระต้นทุนให้คนไทยแบบเนื้อๆ เน้นๆ ด้วยการ ยกเว้นค่าธรรมเนียม GP เป็น 0% นานถึง 3 เดือนเต็ม (เฉพาะร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ TIJ#3) เพื่อให้กำไรกลับสู่มือเจ้าของธุรกิจอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และแม้สิ้นสุดช่วงกิจกรรมแล้ว แพลตฟอร์มยังยืนหยัดเก็บค่าธรรมเนียมเพียง 1% เท่านั้น เพื่อหนุน SME ไทยให้เติบโตได้จริง
นอกจากนี้ ร้านค้าในโครงการยังได้รับพลังหนุนการตลาดแบบจัดเต็ม: ดันยอดขาย: โปรโมทร้านค้าผ่าน DBD Landing Page: Thai Mee Dee เพิ่มการมองเห็นแบบพุ่งทะยาน
เอาใจนักช้อป: แจกสนั่นทั้งคูปองส่วนลดและ โค้ดส่งฟรี ตลอดการไลฟ์สด ช่วยให้สินค้าไทยเข้าถึงมือผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูง
ปักหมุด 8 เม.ย. นี้! ร่วมแสดงพลังคนไทย หัวใจสำคัญคือการชวนคนไทยมาช่วยกันสนับสนุนคนไทยในกิจกรรม TiJ’s Live Fest วันที่ 8 เมษายน 2569 นี้ 12.00 น. เป็นต้นไป บนแอปพลิเคชัน Nex Gen Commerce พบกับ 13 ร้านค้าคุณภาพจากโครงการ TIJ#3 ที่พร้อมโชว์ทักษะไลฟ์สดนำเสนอสินค้าดีๆ ทุกคำสั่งซื้อคือแรงใจสำคัญที่ช่วยต่อลมหายใจให้ธุรกิจเล็กๆ ของคนไทยเดินหน้าต่อไปได้
ภารกิจนี้คือก้าวสำคัญสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า นั่นคือการสร้าง “Thai e-Commerce Sovereignty” หรือ เอกราชทางอีคอมเมิร์ซของไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีที่ยืนอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ต้องพึ่งพาแค่แพลตฟอร์มต่างชาติ และร่วมกันกำหนดอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยมือคนไทยเอง
ห้ามพลาด! ร่วมสนับสนุน SME ไทย ช้อปสนุกพร้อมโค้ดส่งฟรีตลอดไลฟ์ ปักหมุดพบกันวันที่ 8 เมษายน 2569 นี้ บนแอปพลิเคชัน Nex Gen Commerce ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android: https://nexgencommerce.one.th/link/qrcode-app
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