ชวนสายสปอร์ตและคนรักสุขภาพร่วมแข่งขันนับก้าวเดิน-วิ่ง-ชิม-ช้อป สะสมลุ้นรับของรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท เริ่มแล้ววันนี้ – 11 ส.ค.65 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 14 สาขา ทั่วประเทศ

หลังจากประสบความสำเร็จ ได้รับผลตอบรับอย่างดีจากสายสปอร์ตและคนรักสุขภาพ เซ็นทรัลพัฒนา จึงต่อยอดความสำเร็จเดินหน้าแคมเปญ ‘Step Up Challenge’ กิจกรรมการแข่งขันสะสมนับก้าวเดิน-วิ่ง-ชิม-ช้อป เพื่อลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 14 สาขา ทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 จากการผนึกกำลังกันระหว่างเซ็นทรัลพัฒนา และพันธมิตรชั้นนำมากมาย ได้แก่ Fitbit Singapore Pte Ltd. , บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), โรงพยาบาลนครธน บริษัท อีโวลูชั่น เวลส์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนต้องหมั่นดูแลสุขภาพ โดย “Step Up Challenge” #2 จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 14 สาขา ทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2, เวสต์เกต, พระราม9 ,เชียงใหม่, เชียงใหม่แอร์พอร์ต , พิษณุโลก , ลำปาง , เชียงราย , สุราษฏร์ธานี , สมุย , ภูเก็ต , หาดใหญ่ , พัทยา และ ชลบุรี เริ่มแล้ววันนี้ – 11 ส.ค. 65 ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง Scan QR Code แคมเปญ Step up โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook เซ็นทรัล สาขาที่ร่วมรายการ สำหรับกิจกรรม Step up นี้ เราได้ Merge การออกกำลังกายเข้ากับ Lifestyle ชีวิตประจำวัน เพื่อให้ทุกก้าวที่คุณออกจากบ้านมาเดินเล่น หรือช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลมีความหมายยิ่งขึ้น ได้ทั้งสุขภาพ และของรางวัลมากมาย โดยคาดว่า กิจกรรมดีๆ แบบนี้จะช่วยรณรงค์ให้ลูกค้าผู้มาใช้บริการหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น

โดยแคมเปญ “Step Up Challenge” #2 ได้รับเกียรติจากหลายแบรนด์ดังที่ร่วมสนับสนุน อาทิ FITBIT , KOAN , Supersports , Fitness First , Virgin Active , Major Cineplex, Supreme Fitness,Rev RUNNR , Adidas , UNIQLO , Champion , Power Buy , รพ.นครธน , รพ.กรุงเทพ เชียงราย , รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก , รพ.พิษณุเวช , รพ.เชียงใหม่ ราม , HUAWEI ,GNC , RatiLanna Riverside Spa Resort เพียงลูกค้าผู้เข้าใช้บริการต่างๆ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ร่วมสแกน QR Code แคมเปญ Step up นับก้าว และเช็คอินศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาที่ร่วมโครงการ สามารถลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ Fitbit Sense มูลค่า 11,990 บาท, Fitbit Charge 5 มูลค่า 7,690 บาท, Fitbit Luxe มูลค่า 4,990 บาท, Shokz OpenRun Pro มูลค่า 6,690 บาท, Shokz OpenRun มูลค่า 4,690 บาท,

Shokz OpenMove มูลค่า 2,990, APPLE Watch SE GPS มูลค่า 10,440 บาท , Garmin Smart Watch รุ่น VENU SQ มูลค่า 6,790 บาท , Garmin FORERUNNER 55 GPS มูลค่า 6,790 บาท , บัตร Membership Fitness First มูลค่า 9,000 บาท จำนวน 2 รางวัล , Voucher Virgin Active ทดลองเล่นฟรี 1 เดือน มูลค่า 25,680 บาท จำนวน 4 รางวัล , บัตร VIP Card 5 seat จาก Major Cineplex จำนวน 24 รางวัล รวมมูลค่า 28,800 บาท , Fitness Supreme 1 ปี มูลค่า 12,000 บาท , กล้อง GoPro รุ่น Hero 10 Black มูลค่า 16,500 บาท ,รองเท้า แบรนด์ Rev Runner รุ่น SAUCONY – TRIUMPH 19 มูลค่า 5,190 บาท , รุ่น HOKA – CLIFTON มูลค่า 3,992 บาท ,รองเท้า NIKE ZOOM WINFLO7 มูลค่า 3,600 บาท , โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ รพ.นครธน มูลค่า 6,000 บาท , โปรแกรมตรวจสุขภาพ รพ.กรุงเทพ มูลค่า 18,650 บาท ,โปรแกรมตรวจสุขภาพ รพ.เชียงใหม่ราม มูลค่า 5,000 บาท , และรางวัลประจำสัปดาห์อื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามแต่ละสาขาที่กำหนด

ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสะสมก้าวกับกิจกรรม “step up challenge” #2 เดิน วิ่ง ชิม ช้อป พร้อมร่วมสนุกเพื่อลุ้นรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันนี้ – 11 ส.ค. 65 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2, เวสต์เกต, พระราม9 , เชียงใหม่ , เชียงใหม่แอร์พอร์ต , พิษณุโลก , ลำปาง , เชียงราย , สุราษฏร์ธานี , สมุย , ภูเก็ต , หาดใหญ่ , พัทยา และ ชลบุรี เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมตอกย้ำความเป็น Sports Lifestyle destinations ที่ดีที่สุดในทุกพื้นที่