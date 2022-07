โซน “นวัตกรรมการแพทย์เพื่อชุมชน” นำเสนอไบโอเทคโนโลยีเพื่อยกระดับโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพบนความร่วมมือกับพันธมิตร อย่าง Ever Medical Technologies นำโปรแกรมจำลองภาพเสมือนจริงของปอดในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างปอดปกติ และปอดที่เป็นมะเร็ง พร้อมนำเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางด้านคลินิก (Ever clinical trial support) และ การระบุข้อมูลเชิงลึกของข้อมูลทางการแพทย์ ทางด้าน (Medical Data Annotation) เพื่อการพัฒนา AI for medical application มาจัดแสดง

นอกจากนี้ แอสตร้าเซนเนก้ายังนำ Asthma Excellence Mobile Application แอปพลิเคชันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่แอสตร้าเซนเนก้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ให้การสนับสนุนสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการพัฒนาขึ้นเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคหืดเป็นเรื่องง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดตามมาตรฐานสากล เป็นต้น