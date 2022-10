เข้าร่วมงาน King’s Bangkok Education Forum 2022 เวทีแรกในไทยจุดประกายเส้นทางสู่อนาคตการศึกษาและการทำงานระดับนานาชาติ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ม. 3 – 6 เพื่อค้นหาตัวเองและเปิดเส้นทางสู่อนาคตไปกับ King’s Bangkok Education Forum 2022: Career. Life. Social Values. เวทีด้านการศึกษาครั้งแรกในไทยที่ผู้บริหารระดับนานาชาติและผู้นำที่ผ่านการศึกษามหาวิทยาลัยระดับโลก อาทิ Harvard, Stanford, Yale มาร่วมเปิดโลกทัศน์ ตอบข้อซักถาม เพื่อความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและการทำงาน พร้อมสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคมอย่างเต็มที่ และเปิดโรงเรียนพื้นที่ใช้สอยกว่า 47,000 ตร. ม. ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมในวันงาน 6 และ 13 พฤศจิกายนนี้

กรุงเทพฯ – โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ หรือ King’s College International School Bangkok (King’s Bangkok) ในฐานะโรงเรียนนานาชาติที่ถอดแบบมาตรฐานการศึกษาจากโรงเรียนคิงส์คอลเลจวิมเบิลดัน หรือ King’s College School, Wimbledon (King’s Wimbledon) หนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาสูงสุดในโลกนั้น เป็นที่กล่าวถึงในแวดวงการศึกษาอย่างกว้างขวาง ถึงปรัชญาทางการศึกษาที่ว่า “หัวใจที่ยิ่งใหญ่ พาลูกคุณไปได้ไกลกว่า” โดยในปีนี้คณะครูและคณะผู้บริหารเล็งเห็นว่าหนึ่งในความท้าทายของนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นม.3 – 6 (Years 10 – 13 ตามระบบอังกฤษ) คือ การไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเพื่อจะเลือกเส้นทางเดินของชีวิตที่จะนำไปสู่อนาคตที่ตนเองต้องการ ดังนั้น จึงได้ริเริ่มกิจกรรม King’s Bangkok Education Forum ซึ่งเป็นงานด้านการศึกษาที่จะเปิดโอกาสให้ไม่เพียงแต่นักเรียน King’s Bangkok เท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักเรียนจากทั่วประเทศ ได้เข้ามารับฟังและซักถามรุ่นพี่ที่เคยต้องค้นหาตัวเองเช่นกัน และปัจจุบันสามารถสร้างทางของตัวเองจนประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เลือกเดิน

ศ.(พิเศษ) ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร King’s Bangkok ยอมรับถึงการเติบโตที่สูงเกินคาดและเจตนาที่จะแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อยกระดับประเทศไทย “ในแง่การเติบโตของคิงส์คอลเลจกรุงเทพต้องนับว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง เรามีนักเรียนในปีแรก 300 กว่าคน และเพิ่มขึ้นมาอีก 400 กว่าคนในปีที่สอง จนบัดนี้เรามีนักเรียน 1,100 กว่าคน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง Year 11 และจะเปิดถึง Year 13 ในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งทำให้เราต้องยิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีทีมคุณครูแล้ว 127 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนครูต่อนักเรียนที่ประมาณ 1:9 และยังได้เปิดอาคารเรียนรู้แห่งใหม่ Wisdom Centre ที่สามารถรองรับ Science labs ได้ถึง 18 ห้อง และ Design Technology Centre อีก 6 ห้อง เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการสอนที่มีคุณภาพด้วยอุปกรณ์และสถานที่ที่มีความพร้อมที่สุด”

“ในแง่การสนับสนุนเพิ่มเติมจากหลักสูตรนั้น เราได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นดนตรี กีฬา ศิลปะ หรือแม้กระทั่งการสร้างองค์ความรู้ที่จะต่อยอดไปสู่เส้นทางการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจนไปถึงอาชีพในอนาคต ล่าสุด ด้วยเครือข่ายที่เรามี เราได้รับเกียรติจากเหล่าผู้นำและผู้บริหารองค์กรระดับนานาชาติ อาทิ คุณปฐมา จันทรักษ์ Country Managing Director ของ Accenture, ศ. ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ Associate Dean จาก UC San Diego และอดีตผู้อำนวยการสถาบันป๋วยอึ้งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ผศ. ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ เจ้าของนามปากกา เกตุวดี Marumura, ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อํานวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แต่งหนังสือ China 5.0, คุณณัฐชัย นำพาเจริญ ผู้ที่ทำให้ ROV เป็นเกมส์ฮิตในประเทศไทย และ คุณเฌอปราง อารีกุล กัปตัน BNK48 ผู้ซึ่งมีผลงานวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ ตอบรับมาบรรยายและร่วมเสวนา ตอบข้อซักถาม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึงกุญแจแห่งความสำเร็จทั้งด้านการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตให้มีคุณค่า ตลอดจนเคล็ดลับในการสร้างแรงบันดาลใจ และบทเรียนสำคัญในชีวิตของแต่ละท่านที่ไม่สามารถหาเรียนได้ที่ไหน”

“หากว่าเราสามารถสร้างสรรค์โอกาสอย่างนี้ได้แต่ไม่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนทั่วไปในประเทศ ก็จะเป็นความน่าเสียดายอย่างยิ่ง จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนนักเรียน ม.3 – 6 พร้อมผู้ปกครองที่กำลังค้นหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยและการงานอาชีพในอนาคตให้มาร่วมงานอันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองและสังคม เพราะเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเด็ก ๆ กลุ่มนี้ต้องการแรงบันดาลใจและพลังที่จะฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายและเป็นกำลังของชาติและโลกใบนี้ในอนาคต”

น้องมาร์ตี้ ยศพัทธ์ ศรีธนสกุลชัย นักเรียนชั้น Year 11 ของคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ตัวแทนคณะนักเรียนที่จัดงาน King’s Bangkok Education Forum กล่าวว่า “ผมได้มีโอกาสคุยกับคณะผู้บริหารของ King’s Bangkok และรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ จึงเห็นว่าเป็นโอกาสถ้าหากได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ เพราะไม่เพียงแต่จะได้ฝึกงาน แต่ยังคิดว่าจะได้ใช้เวลาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง เนื่องจากเงินค่าบัตรทั้งหมดจะถูกนำไปบริจาคองค์กรการกุศลที่ช่วยให้เด็ก ๆ คนอื่นได้เรียนต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษา ผมจึงได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อน ๆ และจัดตั้งคณะทีมทำงานที่มีพวกเราถึง 16 คน มาร่วมกันในแต่ละส่วนเพื่อจัดงานนี้ให้เกิดขึ้นได้สำเร็จ พวกผมเชื่อว่าหากจัดงานครั้งแรกนี้ได้สำเร็จ ก็จะทำให้รุ่นน้อง King’s Bangkok รุ่นต่อ ๆ ไป สามารถจัดงานครั้งต่อ ๆ ไปได้ไม่ยาก และจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับเด็กไทยอีกหลายร้อยหลายพันคนในอนาคต”

งาน King’s Bangkok Education Forum 2022 ครั้งนี้ นอกเหนือจากคณะนักเรียนที่จัดงาน ยังมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังอีกมาก โดยบุคคลสำคัญหนึ่งได้แก่ ครูใหญ่ ธอมัส บานยาร์ด ซึ่งได้เล่าถึงความสนับสนุนจากทีมครูผู้บริหารและทีมทำงานจาก King’s College School, Wimbledon “นอกเหนือจากการสรรหาครูคุณภาพดีที่สุดเพื่อตอบสนองการเติบโตที่รวดเร็วของจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาที่ผ่านมานี้ เรายังได้ครูผู้บริหารมาร่วมทีมกับเราเพิ่มขึ้นอีกถึง 5 ตำแหน่ง นอกจากนี้ เรายังได้รับเกียรติจาก Mr Andrew Halls อดีตครูใหญ่ของ King’s Wimbledon ผู้ที่นำโรงเรียน King’s Wimbledon ชนะรางวัล UK Independent School of the Year จากนิตยสาร The Sunday Times ได้ถึงสองครั้ง มาเป็น Honorary Principal ร่วมทำงานกับเรา ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เราสามารถสร้างและสนับสนุน platform ต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน อาทิ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา Mr Andrew Halls ก็ได้ร่วมกับ Mr Matthew Gibson ผู้ที่เป็น Deputy Head (Senior School) ของโรงเรียน จัดงาน US Universities Conference เพื่อแสดงให้นักเรียนของเราได้เห็นกระบวนการและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสมัครเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐ ดังนั้น เมื่อโรงเรียนได้กำหนดจัดงาน King’s Bangkok Education Forum ผมและคณะครูผู้บริหารจึงมั่นใจว่าสามารถสนับสนุนได้อย่างเต็มที่บนอีกหนึ่ง platform ที่ King’s Bangkok ต้องการจุดประกายความคิด นำทางเด็ก ๆ ให้พวกเขาเติบโตไปด้วยกันและไปได้ไกลกว่าในเส้นทางที่พวกเขาจะต้องเลือกในอนาคต”

งาน King’s Bangkok Education Forum 2022 “Career. Life. Social Values.” จัดขึ้นวันที่ 6 และ

13 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.kingsbangkok.ac.th/en/educationforum ที่นั่งมีจำนวนจำกัด สำหรับนักเรียน ม.3 – 6 เท่านั้น สามารถพาผู้ปกครองมาด้วยได้หนึ่งท่าน ค่าบัตร 400 บาทต่อที่นั่ง รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายบริจาคให้องค์กรการกุศลด้านการศึกษา