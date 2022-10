พฤกษา เตรียมเปิดชมโครงการ The Reserve 61 Hideaway คอนโดระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ใหม่ล่าสุดจากพฤกษา ในย่านทองหล่อ-เอกมัย มูลค่า 3,120 ล้านบาท ชูจุดเด่นยูนิตน้อยเป็นส่วนตัวในซอยสุขุมวิท 61 พื้นที่ส่วนกลางกว้างขวางกว่า 2.3 ไร่ พร้อมบริการผู้ช่วยส่วนตัว Concierge service by The Reserve มาตรฐานเทียบเท่าโรงแรมลักซ์ชัวรี่ มอบประสบการณ์การพักอาศัยที่ทำให้ทุกวันเหมือนวันพักผ่อน พร้อมเปิดชมในงาน Open House วันที่ 5-6 พ.ย.นี้ ราคาเริ่มต้น 12.9 ล้านบาท รับเฟอร์นิเจอร์ Olivia Living ทุกยูนิต

นายภัคริน ทัตติพงศ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการ The Reserve 61 Hideaway เป็นคอนโดระดับ Super Luxury ที่ดีที่สุดของพฤกษา สไตล์โมเดิร์นคลาสสิค บนทำเลทองหล่อ-เอกมัย มูลค่าโครงการ 3,120 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้พฤกษาได้มีการพัฒนา The Reserve Sukhumvit 61 ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ติดกันติดกัน และ Sold Out ในช่วงพรีเซลอย่างรวดเร็ว พร้อมรายชื่อลูกค้าที่เป็น Waiting list แบบล้นหลาม สะท้อนให้เห็นความต้องการที่อยู่อาศัยในย่านนี้ จึงได้พัฒนาโครงการ The Reserve 61 Hideaway อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวเพียง 155 ยูนิต เป็นอาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น 2 อาคาร (พร้อมชั้นใต้ดิน) ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 61 บนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่กว่า ที่ถือว่าเป็นคอนโดโลว์ไรส์ยูนิตน้อยที่หาได้ยากในย่านทองหล่อ-เอกมัย ซึ่งซอยสุขุมวิท 61 เป็นซอยที่มีความเงียบสงบ ร่มรื่นน่าอยู่อาศัย แต่ยังรายล้อมด้วยสถานที่อำนวยความสะดวก ตอบสนองครบทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต พร้อมบริการผู้ช่วยส่วนตัวในระดับมาตรฐานโรงแรม 5 ดาว โดดเด่นด้วยพื้นที่สีเขียวมากถึง 2,900 ตารางเมตร หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่ดินโครงการ เสมือนพักผ่อนในรีสอร์ทหรูใจกลางกรุงเทพที่สามารถครอบครองได้ โดยจะเปิดให้ชมโครงการแบบเอ็กซ์คลูซีฟในงาน Open House อย่างเป็นทางการในวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2565 นี้”

The Reserve 61 Hideaway ออกแบบภายใต้แนวคิด “Start Your Never Ending Vacation” มอบประสบการณ์การพักอาศัยที่ทำให้ทุกวันเหมือนวันพักผ่อน มีที่จอดรถ 100% แบบ Conventional Parking และมีพื้นที่ส่วนกลางแบบ Triple Facilities กระจายบนพื้นที่กว่า 2.3 ไร่ อาทิ

Infinite Pool สระรูปแบบ Endless Pool ยาวรวมกว่า 144 เมตร พร้อม Jacuzzi และ Water Feature

Hideaway Garden พร้อม Pocket Seat ที่โอบล้อมด้วยสวนสีเขียวขนาดใหญ่

Wellness Retreat & Onsen พื้นที่ Wellness center ผ่อนคลายและปรนนิบัติกายใจด้วย Private Onsen บ่อน้ำร้อนและบ่อน้ำเย็น ห้องสตีมและซาวน่า บริการเสื้อคลุม ผ้าขนหนู จากทางโครงการเสมือนพักผ่อนในโรงแรม

Pool Lounge & Private Spa room ที่สามารถนัดหมาย Personal Therapist ส่วนตัว มาให้บริการถึงที่คอนโดได้

The Reserve Lounge ห้องรับรองสำหรับคุยธุรกิจ หรือนั่งเล่นพร้อม Private Meeting room

Path on 3 rd โถงทางเชื่อมแบบ Glass House พร้อม Sink และ Long table สามารถจัดปาร์ตี้เล็กๆ ได้ พร้อมดื่มด่ำวิวสระว่ายน้ำและสวน

Concierge service by The Reserve บริการผู้ช่วยส่วนตัวมาตรฐานระดับโรงแรมลักซ์ชัวรี่ อาทิ ชำระค่าไฟฟ้า-น้ำประปา บริการจองโรงแรม-ตั๋วเครื่องบิน รวมถึงบริการ Shuttle Bus service อีกด้วย

ห้องพักอาศัยเริ่มที่แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 49 ตร.ม. ไปจนถึงแบบ 3 ห้องนอน Triplex ขนาด 228 ตร.ม. พร้อมชุดครัว เครื่องใช้ไฟฟ้าในชุดครัว และสุขภัณฑ์จากแบรนด์ระดับเวิลด์คลาส อาทิ Gorenje, Villeroy & Boch พร้อม VDO Door Phone และ Home Automation ในทุกยูนิต ราคาเริ่มต้น 12.9 ล้านบาท ที่มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ Olivia Living

นัดหมายเยี่ยมชมโครงการล่วงหน้า โทร. 1739 หรือ ลงทะเบียนขอรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3TVzTcP