กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ (Official Communication Partner) ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2565 (APEC 2022) โดยร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลก พร้อมโชว์เคสการสร้างความยั่งยืนของสยามพิวรรธน์ ในแนวทางการดำเนินธุรกิจ “การสร้างคุณค่าสู่มูลค่า” (Universe of Value) บนแพลตฟอร์มธุรกิจที่เปิดกว้างสู่ความสำเร็จร่วมกันโดยผนึกกำลังร่วมกับหลากหลายพันธมิตร เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับทุกภาคส่วนมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance” ใน APEC Showcase Green Press Center ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565

นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ เปิดเผยว่า “นับเป็นเกียรติและรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่สยามพิวรรธน์ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัด APEC 2022 ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับภาคเอกชนของไทย ที่จะสนับสนุนภาครัฐ และเป็นโอกาสสำคัญสำหรับประเทศไทยที่จะได้แสดงศักยภาพบนเวทีโลก หลังจากการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้ง อีกทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศที่มีต่อประเทศไทย และสามารถต่อยอดไปสู่การลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการอีกด้วย

ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก สยามพิวรรธน์จะนำเสนอศักยภาพขององค์กรไทยด้านความยั่งยืน ใน APEC Showcase Green Press Center ด้วยแนวคิด “การสร้างคุณค่าสู่มูลค่า” (Universe of Value) การแบ่งปันประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่าย (Share Value) ผนึกกำลังกับพันธมิตร (Co-Creation) เพื่อสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ทั้ง Physical Platform และ Digital Platform เกิดเป็นระบบนิเวศแห่งความสำเร็จร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายอุตสาหกรรม (Collaboration To Win) และสร้างความยั่งยืนผ่านทุกกระบวนการและในทุกธุรกิจที่ดำเนินการ (Sustainable Value In Process) เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งกับผู้คน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ”

สยามพิวรรธน์ได้ออกแบบโครงสร้างบูธที่จัดแสดงใน APEC Showcase Green Press Center ให้โดดเด่นและสอดคล้องกับแนวคิด Green Press Center ออกแบบด้วยแนวคิดงานสานสีทองแห่งความรุ่งเรือง คล้ายกับ “ชะลอม” ตราสัญลักษณ์ของงานเอเปคโดยใช้เศษวัสดุจากโรงงานเหล็กนำมาขึ้นรูป อีกทั้งโครงสร้างภายในบูธยังผลิตด้วยวัสดุ Upcycling จากไม้เทียมที่ใช้วัสดุ Recycle พร้อมจัดแสดงข้อมูลผ่านจอดิจิทัล 360 องศาขนาดใหญ่ และ Graphic Board Lightbox ซึ่งภายหลังการจัดแสดงครั้งนี้ ยังสามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ต่อได้ในอนาคต ภายในบูธถ่ายทอดผลงานและความสำเร็จของสยามพิวรรธน์ ตลอด 63 ปีที่ผ่านมาในการเป็นผู้พัฒนาสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ที่ยังคงยืนหนึ่งในความเป็น Global Top of Mind ทั้งในใจผู้คน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหัวข้อหลักของการประชุม APEC 2022 คือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance” โดยมีรายละเอียดดังนี้

Open : สยามพิวรรธน์สร้างสรรค์แพลตฟอร์มที่เปิดกว้างสู่โอกาสความสำเร็จร่วมกัน โดยเปิดพื้นที่ทั้งในศูนย์การค้าและบน Digital platform ของบริษัทฯ ให้เป็น Open platform ที่สร้างโอกาสพร้อมผลักดันคนไทยที่มีศักยภาพเพื่อนำไทยไปสู่เวทีโลก สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งในด้านความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) และการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Well-growing) ในการสร้างงานสร้างอาชีพหลากหลายมิติ และร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยสร้างแบรนด์ร้านค้าในศูนย์การค้าต่างๆของบริษัทฯ ได้แก่

สุขสยาม (Sook Siam)พื้นที่ 14,000 ตรม. เมืองที่รวบรวมของดีจาก 77 จังหวัดทั่วไทย ปัจจุบันมีร้านค้าที่ได้มีโอกาสเข้ามาจำหน่ายสินค้ากว่า 3,000 ราย ช่วยสร้างยอดขายใน 4 ปีผ่านมาให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนทั้งสิ้นกว่า 2,000 ล้านบาท

ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) พื้นที่รวมผลงานจากช่างฝีมือไทยทั่วประเทศที่ใหญ่ที่สุด ที่ได้เปิดโอกาสกับช่างฝีมือผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่า 800 ราย จากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจแบบโมเดิร์นเทรด และได้ขยายไปสู่ร้าน franchise ในต่างประเทศซึ่งมีเปิดดำเนินการร้านแรกแล้วที่มาเลเซีย

ODS (Objects of Desire Store) เป็นความร่วมมือกับกรมการค้าระหว่างประเทศเพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์และงานออกแบบที่โดดเด่นของ ดีไซเนอร์ที่ชนะรางวัลมาแล้วรวมกว่า 130 แบรนด์

Connect: เชื่อมพันธมิตร คู่ค้า ร้านค้า เพื่อร่วมฟื้นฟูและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยผนึกพันธมิตรชั้นนำ ครอบคลุมกว่า 50 รายจาก 13 กลุ่มอุตสาหกรรม เข้าสู่ระบบนิเวศธุรกิจ (Ecosystem) เชื่อมโยงคู่ค้า ร้านค้า ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน สร้างธุรกิจและโครงการที่เป็นต้นแบบในการปฏิวัติวงการค้าปลีกจากหลักการ sharing economy นำเสนอประสบการณ์เหนือความคาดหมายที่เกิดจากการร่วมสร้าง และรังสรรค์ ทั้งใน Physical Platform และ Digital Platform ให้เกิดธุรกิจใหม่ๆที่มีความสำเร็จร่วมกันหลายโครงการโดยมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ Balance: สร้างความสมดุลให้กับโลกใบนี้ ด้วยการสร้างความยั่งยืนผ่านทุกกระบวนการและในทุกธุรกิจที่ดำเนินการเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันต่อทุกภาคส่วน (Sustainable Value for Positive Impact) ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม และ การมีส่วนร่วม (Diversity, Equality, Inclusion) สร้างให้เกิดโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับทุกชีวิต

การออกแบบทุกโครงการด้วยแนวคิดอารยสถาปัตย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงทุกพื้นที่

การยกระดับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้โครงการ “Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste” ที่ได้ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ตั้งแต่ปี 2564 เปิด Recycle Collection Center จุดรับขยะแบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกของประเทศไทย ณ สยามพารากอน เพื่อนำขยะรีไซเคิลมาเข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิ่งเพิ่มมูลค่า โดยส่วนหนึ่งยังกลับมาวางจำหน่ายบนพื้นที่สำหรับสินค้ารักษ์โลก “อีโค่โทเปีย (ECOTOPIA)” ซึ่งเป็นร้านต้นแบบที่จำหน่ายสินค้ารักษ์โลก รวมถึง recycle refill reuse และ upcycling แห่งแรกในประเทศไทย ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ ซึ่งถูกจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 20 ร้านค้าปลีกที่เยี่ยมยอดที่สุดเอเชีย จาก Inside Retail สื่อธุรกิจรีเทลชั้นนำของเอเชีย ในปี 2022

โครงการลดก๊าซเรือนกระจก โดยจากปี 2558 เป็นต้นมา กลุ่มสยามพิวรรธน์ได้ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 14,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ton CO.2.e) หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 858,800 ต้น

โครงการโซลาร์ รูฟท็อป ไอคอนสยาม ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปลายปี 2562 สามารถช่วยผลิตไฟฟ้าได้ทั้งหมด 1,992,887 kWh (ผลการดำเนินปี 2562 – 2564) หรือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 996 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ton CO.2.e) เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 57,921 ต้น และปัจจุบัน สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต แบงค์คอก อยู่ระหว่างพัฒนาติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

ภายในบูธของสยามพิวรรธน์ ยังมีมุมสาธิตงานหัตถศิลป์จากไอคอนคราฟต์ และสุขสยาม สร้างสรรค์งานดีไซน์ สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านความร่วมมือกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ มีกิจกรรมหลากหลายไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน อาทิ การแกะหนังตะลุง ในวันที่ 14 พ.ย. 2565, การทำหัวโขนจิ๋ว ในวันที่ 15 พ.ย. 2565, การเขียนผ้าบาติก ในวันที่ 16 พ.ย. 2565, การทำขนมช่อม่วงโดย CHADA Tea Boutique ในวันที่ 17 พ.ย. 2565, การทำน้ำปรุง – น้ำหอมตำรับไทย ในวันที่ 18 พ.ย. 2565, และงาน High-Class ปักผ้าไหมไทย โดยแบรนด์ LIVE LIFE DETAIL ในวันที่ 19 พ.ย 2565 โดยจะมีการสาธิต 3 รอบต่อวัน ในเวลา 11.00 – 12.00 น.,14.00-15.00 น. และ 16.00 – 17.00 น. ณ พื้นที่สื่อมวลชน Green Press Center ฮอลล์ 5-8 ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดการประชุม APEC 2022 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สยามพิวรรธน์ได้สนับสนุนการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในทุกศูนย์การค้าในเครืออย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน และในช่วงการจัดงาน ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ อาทิ

กลุ่มสยามพิวรรธน์ผู้แทนภาคเอกชน นำโดย คุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมนำเสนอความคิดเห็น ในการประชุมของ ABAC : APEC Business Advisory Council ภายใต้หัวข้องาน “Thriving as Businesswomen leader in Asia Pacific” เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านธุรกิจและความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เพื่อพัฒนาบทสรุปและข้อเสนอแนะทางธุรกิจเฉพาะด้านยื่นต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ กลุ่มสยามพิวรรธน์ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปคที่สยามพารากอน และไอคอนสยาม และร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับและข้อเสนอสุดพิเศษให้แก่สมาชิกเอเปคผู้ถือ “ บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค” หรือ APEC Business Travel Card (ABTC) พร้อม เอกสิทธิ์เหนือระดับ และสิทธิประโยชน์หลากหลายอีกด้วย ไอคอนสยามจัด