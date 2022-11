แนะนำแพ็กเกจเน็ตบ้านใหม่ล่าสุดจาก 3BB GIGATV และ AIS

เริ่มด้วยแพ็กเกจ “3BB GIGATV Premium+” ที่มาในราคาโดนใจเพียง 789 บาท /เดือน เน็ตบ้านไฟเบอร์แท้ความเร็วเริ่มต้นที่ 1 Gbps./300 Mbps ที่มาพร้อมกับเน็ตมือถือจาก AIS ความเร็วเต็มสปีด 10 GB พร้อมพลัสความสุขยิ่งกว่ากับ บริการสตรีมมิ่งระดับโลกที่ให้คุณได้เพลิดเพลินกับความบันเทิงชั้นนำเต็มรูปแบบที่ให้ความ คุ้ม ครบ จบในแพ็กเดียว

ประเดิมด้วยความบันเทิงสุดเร้าใจกับ Disney+ Hotstar ให้รับชมหนังดังฟอร์มอลังการ ที่ขนบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ยอดฮิตจาก Marvel ไม่ว่าจะเป็น ไอรอนแมน, กัปตันอเมริกา, ธอร์, แบล็กแพนเธอร์ และ หนังรวมซูเปอร์ฮีโร่ Marvel สุดยิ่งใหญ่ที่กวาดรายได้ถล่มบ็อกซ์ออฟฟิศอย่าง อเวนเจอร์ส ทั้ง 4 ภาค พร้อมทั้งออริจินัลซีรีส์เรื่องเยี่ยมที่คุณไม่ควรพลาด อาทิ ชี-ฮัลค์, โลกิ, วันด้าวิสชั่น และ ฮอว์กอาย และที่สุดแห่งแฟรนไชส์หนังสงครามอวกาศในตำนานอย่าง สตาร์ วอร์ส ที่จัดมาให้ครบทั้งจักรวาลหลัก ภาค 1 – 8 รวมถึงภาคแยกและซีรีส์ภาคเสริมสุดตระการตา แล้วยังเอาใจคุณหนู ๆ ให้เพลิดเพลินไปกับคาแรคเตอร์สุดคลาสสิกจาก Disney และ PIXAR อีกด้วย

พร้อมเติมเต็มด้วยความบันเทิงระดับโลก จาก HBO GO ที่รวมหนังฮอลลีวูดและซีรีส์แห่งปีไว้มากมาย โดยชูจุดเด่นด้วยหนังบล็อกบัสเตอร์ ทั้ง แฮร์รี่ พอตเตอร์, เดอะ เมทริกซ์, ฮังเกอร์ เกม แล้วยังสนุกกันได้ต่อกับอนิเมชันสุดน่ารักจากค่าย ดรีมเวิร์ก อย่าง เชร็ค, บอส เบบี้ และ โฮเทล ทรานซิลเวเนีย บู๊มันส์สะใจกับซูเปอร์ฮีโร่จากฝั่งของ DC ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งซูเปอร์แมน แบทแมน อควาแมน วันเดอร์วูเมน และหนังรวมซูเปอร์ฮีโร่ DC เวอร์ชั่นพิเศษที่รับชมได้เฉพาะใน HBO GO เท่านั้น อย่าง Justice League Zack Snyder’s Cut และที่พลาดไม่ได้คือ คุณจะได้รับชมออริจินัลซีรีส์มหาศึกชิงบัลลังก์อันดับหนึ่งตลอดกาลอย่าง Game of Thrones ครบทุกซีซั่น รวมถึงซีรีส์ภาคแยกทุนสร้างมหาศาลเรื่องใหม่ล่าสุดที่ทำลายทุกสถิติการรับชมเป็นประวัติกาลอย่าง House of The Dragon แถมยังเพิ่มลิสต์หนังใหม่หลุดโรงเพียง 45 วันให้คุณรับชมได้ก่อนใครอีกด้วย

เอาใจแฟนเอเชียนซีรีส์ด้วยคอนเทนต์เด็ดสุดฟินจากทั่วเอเชียที่จัดมาให้รับชมอย่างจุใจที่ MONOMAX แหล่งรวมทั้งหนังและซีรีส์เอเชียครบรส ทั้งจีน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น และซีรีส์คุณภาพของไทย อาทิ ‘Eternal Love สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่’ ซีรีส์จีนยอดนิยมเจ้าของยอดวิวหลักหมื่นล้าน , ‘While You were Sleeping ห้วงนิทรานำพารัก’ ซีรีส์เกาหลีแนวกฎหมายที่ผสานความโรแมนติกและเรื่องราวแฟนตาซีได้อย่างลงตัว และ ‘An Incurable Case of Love คุณหมอขาโหดกับพยาบาลโขดหิน’ ซีรีส์ญี่ปุ่นแนวโรแมนติกคอมเมดี้สร้างจากมังงะ และโมโนแมกซ์ยังมีหนังดี ซีรีส์ดัง อีกมากมายที่พร้อมเสิร์ฟความสนุกสุดฟิน แบบพากย์ไทยครบทุกเรื่อง

พาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดแห่งความบันเทิงด้วยรายการเด่นคอนเทนต์สุดฮอตมากมายที่อัดแน่นรวมอยู่ในกล่อง 3BB GIGATV ทั้งสารคดีและรายการวาไรตี้สุดสร้างสรรค์จาก BBC earth, Global Trekker, Love Nature 4K, Rock Extreme สารพันช่องการ์ตูนและรายการสร้างเสริมความรู้เพื่อคุณหนู ๆ อย่าง Cartoon Network, Boomerang, Nickelodeon และอัปเดตข่าวร้อนก่อนใครที่ CNN, BBC World News, Aljazeera และ CGTN

พิเศษสุด ๆ ยกระดับความบันเทิงไปอีกขั้น กับแพ็กเกจ 3BB GIGATV Family+” จ่ายเพิ่มเพียง 10 บาท ที่ให้คุณรับชมการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยและฟุตบอลไทยลีกตลอดฤดูกาล จัดเต็มทุกคู่ มากกว่า 600 แมตช์ และรายการวิเคราะห์บอลทั้งก่อนและหลังเกมเพื่อเพิ่มอรรถรสการรับชม และนอกจากนี้ยังได้รับชมความบันเทิงแบบจุใจจาก AIS Play Family พร้อมให้โทรทุกเครือข่ายฟรี 30 นาทีและใช้ AIS Super WiFi ได้ไม่จำกัด ในราคาเริ่มต้นที่ 799 บาท/เดือน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมเลือกแพ็กเกจที่ใช่ได้ที่ www.3bb.co.th/3bbgigatv หรือ 3BB Shop ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมที่ 3BB Contact Center โทร 1530