SEAC ผุดไอเดีย ปล่อยจดหมายจากอนาคต เผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกในปี 2568 ชวนคนร่วมฟังรายละเอียดในงาน Open House “Leading in a Disruptive World 5”

SEAC (ซีแอค) ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผุดไอเดียร่อนจดหมายจากอนาคต ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ย้ำเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารองค์กร ในปีปัจจุบัน ร่วมงาน Open House “Leading in a Disruptive World 5” ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 – 11:00 น. ที่ SEAC Center เพื่อรับฟังข้อมูลล่วงหน้าจากอนาคตว่าปี 2568 โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร และต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือคว้าโอกาสจากสถานการณ์เหล่านั้น

เนื้อความในจดหมายใช้การบอกเล่าจาก “คนในอนาคต” โดยยกตัวอย่างสำคัญๆ ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี 2568 อาทิ ธุรกิจ Startup อาจจะไม่ใช่คำตอบเดียวของการสร้างนวัตกรรมในองค์กรอีกต่อไป Digital Transformation ในรูปแบบใหม่ๆ หรือนิยามใหม่ของคำว่า “Talent” ในองค์กร และการพัฒนา Talent ในแบบใหม่ ที่พลิกภาพเดิมๆ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Engineering School ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่ได้รับการยอมรับถึงความน่าเชื่อถือจากทั่วโลก และไม่สามารถรับฟังได้จากแหล่งทั่วไปมากระตุ้น ชวนให้ผู้ที่ได้รับจดหมายอยากเข้าฟัง อีกทั้งยังจะได้พบกับเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ เพื่อสร้างคอมมูนิตี้สำหรับแวดวงธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

จดหมายฉบับนี้ ได้โพสต์ลงในเฟสบุ๊คเพจของ SEAC (http://bit.ly/3V1FQWq) และยังส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมาย เจ้าของบริษัท และผู้บริหาร C-Level โดยมีการปล่อยจดหมายฉบับนี้ ออกมาในช่วงปลายปี 2565 นี้ ซึ่งถือเป็นช่วงที่เจ้าของบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของหลายๆ แห่ง กำลังวางแผนธุรกิจสำหรับปีถัดไป หรือในอีก 3 ปีข้างหน้า อีกทั้ง ยังมีการแนบรายละเอียดโปสเตอร์เพิ่มเติมของงาน Open House มาให้สำหรับผู้ที่สนใจได้เข้าไปสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน QR Code หรือ คลิก https://bit.ly/3hgwurj แถมทิ้งท้ายกิมมิคของจดหมายจากอนาคต ด้วยการชวนไปเจอตัวจริงของผู้เขียนจดหมายฉบับนี้จากปี 2568 ได้ที่งานอีกด้วย

สำหรับกิจกรรม Open House ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ “Leading in a Disruptive World 5” ที่จัดขึ้นโดย SEAC ร่วมกับ The Stanford University Center for Professional Development นำผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่างๆ กว่า 40 ท่าน ร่วมเดินทางไปรับฟังข้อมูลเรื่องทิศทางการทำธุรกิจที่จะเปลี่ยนไปหลังสถานการณ์โควิด-19 เทรนด์และเทคโนโลยีล่าสุด ที่จะมีผลต่อการทำธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ในอนาคต รวมถึงนวัตกรรมและโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อคว้าโอกาสในการทำธุรกิจก่อนใคร ตลอดจนการพัฒนาและการบริหารคนเก่งในองค์กร ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนมีนาคม 2566 โดยก่อนหน้านี้ มีเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงชื่อดัง อาทิ คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร และคุณเรืองชาย สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฎิรูปนวัตกรรมธุรกิจ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด คุณวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ และคุณทิพากร สายพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ก็เคยร่วมเดินทางไปกับโครงการนี้มาแล้ว

