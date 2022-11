ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขยายมาตรการความช่วยเหลือลูกค้าเดิมที่อยู่ในมาตรการความช่วยเหลือในปัจจุบันต่ออีก 6 เดือน หรือ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย มาตรการที่ 18 [M18] : สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ เลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ [ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย] เหลือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ/ประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีก 0.25 – 0.50% ต่อปี และมาตรการที่ 19 [M19] : สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ เลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ [ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย] เหลือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระปกติตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามสัญญากู้เงินลงอีก 0.25% ต่อปี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ผ่าน “มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน” ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงขยายระยะเวลาช่วยเหลือครอบคลุมลูกค้าที่อยู่ในมาตรการที่ 18 และ 19 ณ วันที่ 21พฤศจิกายน 2565 ที่มีจำนวนรวมกว่า 41,000 ราย เงินต้นคงเหลือ 42,200 ล้านบาท สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือต่อไปอีก 6 เดือน หรือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

มาตรการที่ 18 [M18] : สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ และเป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่ 18 ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และยังไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ให้กับธนาคารได้ตามสัญญากู้เงิน ให้ได้รับความช่วยเหลือต่อ โดยสามารถเลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ [ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย] 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ/ประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีก 0.25%-0.50% ต่อปี ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Application : GHB ALL, Application : GHB ALL GEN, GHB Buddy บน Application Line, www.ghbank.co.th และสาขาธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 24.00 น.

มาตรการที่ 19 [M19] : สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ ที่เป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่ 19 ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และยังไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ให้กับธนาคารได้ตามสัญญากู้เงิน ให้ได้รับความช่วยเหลือต่อ สามารถเลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ[ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย] 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระปกติตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามสัญญากู้เงินลงอีก 0.25% ต่อปี ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการได้ที่ ธอส. สำนักงานใหญ่ และ สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ ลูกค้าที่มีความประสงค์เข้าร่วมมาตรการที่ 18 ต้องส่งหลักฐานการได้รับผลกระทบทางรายได้จากการประกอบอาชีพ/ธุรกิจ/การค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น หลักฐานรายได้ หนังสือรับรองการลด วัน เวลา เงินเดือน/ค่าจ้าง หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัด/นายจ้าง หรือรูปถ่ายกิจการ เป็นต้น เพื่อให้ธนาคารพิจารณา ด้วยการ Upload ผ่านทาง Application : GHB ALL, Application : GHB ALL GEN และ GHB Buddy บน Application LINE กรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.ghbank.co.th ส่วนของลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ที่ต้องการขยายระยะเวลาความช่วยเหลือของมาตรการที่ 19 ให้ยื่นเอกสาร หลักฐานรายได้ของอาคารหลักประกันที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL , Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th