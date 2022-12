ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเริ่มต้นสะสมคะแนน และยังได้รับคะแนนเพิ่มเติม 10 เท่าในเดือนเกิด (สูงสุด 20,000 บาทต่อบิล และจำกัด 1 ครั้งต่อ 1 แบรนด์) โดยเมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 20,000 บาทต่อปี สามารถอัปเกรดเป็นสมาชิก JPS PLUS เพื่อรับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นได้

สมาชิก

คือ กลุ่มสมาชิกจากฐานลูกค้าเดิม หรือโปรแกรม My Card ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการโอนย้ายข้อมูลมาเป็น JPS PLUS โดยอัตโนมัติ เพื่อเริ่มต้นสะสมคะแนน และยังได้รับคะแนนเพิ่มเติม 20 เท่าในเดือนเกิด (สูงสุด 20,000 บาทต่อบิล และจำกัด 1 ครั้งต่อ 1 แบรนด์) นอกจากนี้ สมาชิก JPS PLUS (เฉพาะฐานลูกค้าเดิม) จะได้รับส่วนลด 10% จากการซื้อสินค้า (เฉพาะสินค้าราคาปกติ) จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 อีกด้วย