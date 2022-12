รถยนต์ไฟฟ้า อีโวลท์ เทคโนโลยี เดินหน้าเปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าใน 2 ศูนย์การค้าชื่อดัง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ พร้อมส่งต่อเทรนด์การใช้พลังงานสะอาด สู่โลกที่ยั่งยืนในอนาคต

รถยนต์ไฟฟ้า กระแสการส่งต่อโลกที่ยั่งยืน สู่อนาคตของคนรุ่นใหม่ กำลังถูกพูดถึงมากขึ้นในเชิงธุรกิจ ผู้ประกอบการหลายบริษัท หันมาให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมกันลดภาวะโลกร้อนหรือ Climate Change ส่งผลให้เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ พลิกวิกฤติสู่เป้าหมาย Zero Carbon ที่เห็นได้ชัดเจนเลย คือแวดวงยานยนต์ ที่นอกจากนวัตกรรมด้านยนตกรรมจะล้ำหน้าไปไกลแล้ว แต่หลายค่ายรถยนต์ ต่างทยอยเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าออกมา เพื่อตอบรับกระแสด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าว และ “จุดชาร์จไฟฟ้า” ที่ครอบคลุมทั่วถึง จึงเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภค เพื่อผลักดันให้คอนเซ็ปต์นี้ เดินหน้าไปถึงเป้าหมายได้ในที่สุด

บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด (Evolt Technology) หนึ่งในผู้ให้บริการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทย โดย คุณพูนพัฒน์ โลหารชุน ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมว่า “อีโวลท์ เทคโนโลยี เป็นสตาร์ตอัปสัญชาติไทย เราเป็นผู้นำด้านสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ให้บริการครบวงจร ครอบคลุมทั่วประเทศ เรียกว่าเป็น Total Solution ไม่ว่าจะเป็นจัดหาและติดตั้งเครื่องชาร์จ บริการด้านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน การบริหารจัดการรอบด้านและบริการ 24 ชั่วโมง โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา ซึ่งทั้งหมดนี้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ด้านการใช้งานจริง เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และง่ายต่อการใช้งาน การดำเนินงานของเราจะสอดคล้องไปกับเป้าหมายด้านการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ภายใต้หลักการ ESG หรือแนวคิดด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยเราคำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้าน คือ Environment, Social, Governance ควบคู่ไปกับเดินหน้าด้านคาร์บอน เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ซึ่งนโยบายนี้ ถือเป็นพันธกิจหลัก ที่เราพร้อมเดินหน้าเพื่อพาประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า และเพื่อผู้ใช้บริการทุกโซลูชั่นของเราเป็นสำคัญครับ”

คุณพูนพัฒน์ โลหารชุน ยังเผยถึงไฮไลต์สำคัญช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดตัวจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ภายใน 2 ศูนย์การค้าชื่อดังว่า “ด้วยความที่ อีโวลท์ เทคโนโลยี มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และตอบรับความต้องการของทุกกลุ่ม ทั้ง At Home (ติดตั้งสถานีชาร์จที่บ้าน) At Work (ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน เช่น 66 Tower หรือ Major Tower) At Play (ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในศูนย์การค้า, ช้อปปิ้ง มอลล์, โรงแรมและสถานที่พักทั่วไป) At Travel (ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ รองรับการเดินทางข้ามจังหวัด) จะเห็นว่า บริการของเราทั้ง 4 ประเภทนี้ ครอบคลุมการใช้งานของผู้ใช้บริการในทุกช่วงเวลา ตั้งแต่ตื่นนอน ออกไปทำงาน หรือช่วงเดินทางพักผ่อนก็ตาม ปัจจุบัน เรามีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในเครือข่ายอีโวลท์ อยู่มากกว่า 300 จุดทั่วประเทศ ทั้ง DC (Fast Charge) และ AC (Normal Charge)

และล่าสุด ที่เราได้ทำการเปิดตัวจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายใน 2 ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ รวม 18 หัวชาร์จ เพื่อให้ผู้ใช้งาน เข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างครอบคลุม ได้แก่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา จำนวน 9 หัวชาร์จ เปิดให้บริการ 2 จุด จุดที่ 1 ติดตั้งภายในบริเวณ Mega FoodWalk ชั้น 1 มีแบบ 7 kW จำนวน 3 หัวชาร์จ และแบบ 22 kW จำนวน 2 หัวชาร์จ จุดที่ 2 ติดตั้งภายในบริเวณลานจอดรถทางเข้า Home Pro ชั้น G มีแบบ 7 kW จำนวน 2 หัวชาร์จ และแบบ 22 kW จำนวน 2 หัวชาร์จ และ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ จำนวน 9 หัวชาร์จ เปิดให้บริการบริเวณโซน Dazzle ชั้น B1 มีแบบ 7 kW จำนวน 9 หัวชาร์จ และในส่วนของศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ เรามีโปรโมชันพิเศษ เพียงคุณช้อปปิ้งครบ 800 บาทขึ้นไป (รวมใบเสร็จได้) สำหรับสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการสามารถนำมาแลกคูปองเครดิตชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ฟรี 60 บาท

ทั้งนี้ ในฐานะผู้ให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร เรามุ่งมั่นขยายเครือข่ายสถานีชาร์จที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกพื้นที่ และในแง่ของความร่วมมือกันระหว่างอีโวลท์ กับศูนย์การค้าเมกาบางนา และเซ็นทรัลเวิลด์ ในส่วนนี้ จะเป็นการนำเสนอโซลูชันให้กับกลุ่มลูกค้าประเภท At Play ที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้บริการจุดชาร์จภายในศูนย์การค้า ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด เนื่องจากเราได้เล็งเห็นศักยภาพของทั้งสองพื้นที่ ที่จะร่วมกันพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการพลังงานสะอาด สำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องขอขอบคุณ คุณพลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา และ คุณเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ Head of Property Management บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและมอบโอกาสให้ทางอีโวลท์ เทคโนโลยี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการรับรู้ด้านพลังงานสะอาด นอกจากการติดตั้งจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในศูนย์การค้าชื่อดังทั้งสองแห่งแล้ว ทีมงานอีโวลท์ เทคโนโลยี ยังเดินหน้านำเสนอโซลูชันประเภท At Play ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ที่พักต่างๆ ทั่วประเทศด้วยครับ”

นอกจากแผนธุรกิจที่ดำเนินไปท่ามกลางพันธกิจด้านพลังงานสะอาด ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป (Carbon Neutrality) อีโวลท์ เทคโนโลยี ผู้นำด้านสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมสร้างความมั่นใจและรองรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อการบริการที่สะดวกสบาย ครอบคลุมทกการใช้งาน ตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกกลุ่ม และเดินหน้า สู่ความยั่งยืนด้านพลังงานไปด้วยกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The best EV charging experience อีโวลท์ มอบประสบการณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุด”

ติดตามความเคลื่อนไหวของเราผ่านทาง https://www.facebook.com/EVolt.TH/