บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิ Five for All เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และ มูลนิธิดาวน์ซินโดรม ประเทศไทย เนรมิตพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ , เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล พระราม3 มอบความสุขอย่างต่อเนื่องให้กับเด็กๆ ในช่วงวันเด็กแห่งชาติ ด้วยต้นคริสต์มาส (ต้นสนสด) สายพันธุ์ Balsam Fir ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่หอมที่สุดในโลกจากเมืองลูเนนเบิร์กเคาน์ตี รัฐโนวาสโกเชีย ประเทศแคนาดา พร้อมกับกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2566

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์พื้นที่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็น Family Destination Landmark ที่คนในทุกเจนเนอเรชั่นของครอบครัวมาใช้เวลาที่ดีร่วมกัน นอกจากกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้มากมายแล้ว เรายังได้นำต้นคริสต์มาส (ต้นสนสด) สายพันธุ์ Balsam Fir ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่หอมที่สุดในโลกจากเมืองลูเนนเบิร์กเคาน์ตี รัฐโนวาสโกเชีย ประเทศแคนาดา มาให้น้องๆ ได้สัมผัสกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และเสริมสร้างจินตนาการ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 3 สาขาของเรา เพื่อเป็นการส่งความสุขและแบ่งปันรอยยิ้มอย่างต่อเนื่องตั้งแต่งานปีใหม่จนถึงวันเด็กแห่งชาติ”

สนุกกับกิจกรรมพิเศษอื่นๆ พร้อมโปรโมชั่นมากมาย อาทิ

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

BUG WORLD ร่วมสนุกออกเดินทางไปในโลกของแมลง เพื่อสะสมรางวัลจากฐาน workshop ต่างทั้ง ระบายสีตุ๊กตา ทำถุงผ้า ปิดท้ายด้วย กิจกรรมแปลงร่าง เป็นภูติแมลงตัวจิ๋ว

การแสดง Performance Show จากน้องๆ สถาบันใน Eduzone

KIDs Education Market รวมคอร์สเสริมทักษะสุดพิเศษจาก กว่า 30 สถาบันการศึกษา รับฟรี GIFT Voucher MUJI มูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อคอร์สจากสถาบันครบ 8,000 บาท

Workshop ศิลปะทรายในโหลแก้ว ที่ PLAY & LEARN ชั้น 7

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ครั้งแรกของการเนรมิตสวนสนสดจากแคนาดากลางศูนย์การค้า สัมผัสกลิ่นหอมและสนุกกับการเรียนรู้ไปกับ

3 Labs พฤษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ศิลปะ

Reskill Upskill ไปกับสถาบันเสริมทักษะมากกว่า 1,000 หลักสูตร จาก 35 สถาบัน พร้อมฐานวัดระดับ

ความรู้ภายในงาน และคอร์สเรียนราคาพิเศษเฉพาะงานนี้

Kids EcoJoy Playground เปิด 4 ฐานกิจกรรมสุดสนุกเชิงอนุรักษ์แนว Ecosystem เพื่อชิงของรางวัลกว่า

3,000 ชิ้น

เซ็นทรัล พระราม3

Jungle KID Venture ผจญภัยในป่าใหญ่ สัมผัสกับระบบนิเวศน์ของป่ากลางกรุง พบปะสัตว์น้อยใหญ่ และเรียนรู้วีถีการใช้ชีวิตกับธรรมชาติ สนุกกับห้องรับแขกในป่าใหญ่ ในสไตล์ Café กลางสวนป่านานาพันธุ์ ร่วมสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานต่างๆ

Download Central Life X รับฟรี!!! Pop Corn /สายไหม / Ice Cream & ส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ

มิชชั่น คิด(ส์)ดี ร่วมกับ Tetra Pak และ TPBI ชวนน้องคัดแยกขยะ รับของรางวัล และประกาศนียบัตร

Sale Promotion : ซื้อคอร์สเรียนมูลค่า 15,000.- ขึ้นไป รับฟรี!!! บัตรสวนน้ำจาก Pororo จำนวน 150 สิทธิ์

มาสัมผัสกับต้นสนสด ร่วมสนุกสอยดาวและกิจกรรมมากมาย ฉลองเทศกาลวันเด็ก ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ , ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า , ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3