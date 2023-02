ยูนิลีเวอร์คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ จากงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 11

ตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่งบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคของเมืองไทย

24 พฤศจิกายน 2566 – วาสลีน และ โดฟ แบรนด์ชั้นนำระดับโลกภายใต้ยูนิลีเวอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ จาก Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 โดยวาสลีนชนะเลิศในกลุ่มรางวัล Best Brand Performance on Social Media หรือ แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขากลุ่มธุรกิจสินค้าของใช้ส่วนตัว และโดฟได้รับรางวัลพิเศษ Best Brand Performance by Meta ในสาขา Best Mobile First Video หรือ แบรนด์ที่ทำผลงานวิดีโอยอดเยี่ยมบนมือถือบนช่องทาง Meta

งานประกาศรางวัลนี้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 โดยไวซ์ไซท์ ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด เพื่อให้ความสำคัญกับวงการโซเชียลที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ อีกทั้งยังร่วมส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียลด้วยการมอบรางวัลเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ โดยใช้ “Brand Metric” ในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยวัดจากช่องทางของตัวเอง (Owned Channel) ออกมาเป็น Owned Score และช่องทางจากการที่ผู้คนพูดถึงแบรนด์ (Earned Channel) ออกมาเป็น Earned Score ผ่าน 4 แพลตฟอร์มหลัก คือ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube ซึ่งในทุกๆ ช่องทางจะพิจารณาผ่าน 2 มุมมอง คือ 1) Fundamental Factors ประกอบไปด้วยค่าพื้นฐาน ได้แก่ Followers, Reactions, Comment, Share, Brand reply, Views on YouTube และ Social Voice และ 2) Analytical Factors ประกอบไปด้วยสัดส่วนการคอมเมนต์, สัดส่วนการแชร์, Sentiment, ค่าการ Tag Friend และ Intention to Buy บน Facebook เป็นต้น

ฤทัยพัชร์ สุรชัยดังถวิล, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “วาสลีนรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค ได้เป็นแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขากลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว เพราะวาสลีนเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพผิวของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับพันธกิจด้านความยั่งยืนในการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้คนไทยของยูนิลีเวอร์ รวมถึงการพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดออนไลน์บนโซเชียลมีเดียแบบครบวงจร ซึ่งรางวัลนี้ได้ตอกย้ำว่าวาสลีนสามารถเติบโตและครองใจเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งดูแลเรื่องสุขภาพผิวของคนไทยตลอดไป”

พาณิภัค ศิริรัตนชัยกูล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์โดฟ กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “โดฟรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลจาก Meta ในกลุ่มรางวัล แบรนด์ที่ทำผลงานวิดีโอยอดเยี่ยมบนมือถือบนช่องทาง Meta ขอบคุณที่ทางไวซ์ไซท์และ Meta เล็งเห็นว่าโดฟมีการใช้โซเชียลมีเดียอย่างยอดเยี่ยม โดยที่ผ่านมาโดฟได้มีการปรับรูปแบบของวีดีโอให้เหมาะสมกับสื่อที่เลือกใช้ จากการใช้เครื่องมือวัดผล Brand Metric โดยไวซ์ไซท์ เผยให้เห็นว่า โดฟได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกด้าน Growth Placement ของ Meta เพื่อสร้างกลยุทธ์การสื่อสารแบบมัลติมีเดียที่รวมถึงฟีด สตอรี่ โฆษณาในสตรีมและโพลล์ เน้นสร้าง Mobile First Video ทั้ง Reels และสตอรี่ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกของกลุ่ม Gen-Z และ Millennial ส่งผลให้ความตั้งใจในการดำเนินการเพิ่มขึ้น +3.4 จุด, การรับรู้ถึงแบรนด์เพิ่มขึ้น 2.8 จุด และการจดจำโฆษณาเพิ่มขึ้นสูงถึง 6.5 จุด ซึ่งตอกย้ำว่าโดฟไม่ได้แค่เพียงใช้โซเชียลมีเดียเพื่อให้เกิด Awareness ของสินค้าเท่านั้น แต่ยังต้องการสร้าง Connection และ Engagement เพื่อความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวผ่าน Purpose Campaign อย่างเช่น #LetHerGrow และจะมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจและความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต่อไป”

ตลอดเวลากว่า 90 ปี ที่ยูนิลีเวอร์ประกอบกิจการในประเทศไทย เรามีเป้าหมายที่มุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมและตอบโจทย์ความต้องการให้กับผู้บริโภคทุกๆคนอย่างสูงสุด จากการสนับสนุนจากคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ยูนิลีเวอร์ได้เติบโตอย่างมั่นคงและได้กลายมาเป็นอันดับหนึ่งบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย โดย 99% ของครัวเรือนไทย 25 ล้านครัวเรือนใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา 3 ครั้งต่อวัน และได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับ 1 นายจ้างดีเด่น 6 ปีติดต่อกัน (2560-2565)