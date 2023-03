เปิดแคมเปญ ‘SUMMER EDITION’ พร้อมดันสงกรานต์ปีใหม่ไทย เป็นหนึ่งใน World’s Best Festivals คาดเงินสะพัด

ไตรมาส 2 2,000 ล้านบาท

มอบประสบการณ์ซัมเมอร์ที่ดีที่สุด พร้อมผลักดัน “สงกรานต์” ปีใหม่ไทยเป็นอีเว้นท์ระดับโลก ผ่าน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนครั้งยิ่งใหญ่กว่า 20 ราย, 2) สร้าง City DNA ชูท่องเที่ยวเมืองหลัก-เมืองรอง กระจายรายได้ ท่องเที่ยวยั่งยืนลงลึกถึงชุมชนด้วยจุดแข็งของ Central Pattana’s Ecosystem และ 3) Summer Curator สร้างประสบการณ์ Best Festive Celebration Destination of All Time

เช็คอินกับ Creative Landmark Spot! ในธีม Stadium ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล และ ดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขาทั่วประเทศ

อัดโปรฯ แรงช้อปให้ลืมร้อนกับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.7 ล้านบาท* สำหรับสมาชิก The 1 ช้อปครบรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่รถยนต์ New Nissan KICKS e-POWER รุ่น V, สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า MONOWHEEL, ตั๋วเครื่องบิน ไป–กลับ ภายในประเทศ* NOK AIR, คูปองเงินสดจาก SUPERSPORTS และรางวัลอื่นๆ รวม 60 รางวัล Top Spenders 10 ท่านแรก รับแพคเกจที่พักสุดหรู SILAVADEE KOH SAMUI , ช้อปครบรับสิทธิ์แลกซื้อ Summer Bag, สมาชิก The 1 Exclusive รับคะแนนสูงสุด X4 เท่า, สมาชิก The 1 รับคะแนน X3 เท่า และโปรโมชั่นบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%* ไม่ต้องแลกคะแนน หรือแลกรับเครดิตเงินคืนหรือบัตรของขวัญ สูงสุด 20%* หรือผ่อน 0%* กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืนและผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล, โครงการที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 20 ราย สร้างปรากฏการณ์กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ Tourism’s Big Wave ทุ่มงบ 400 ล้านบาท ในแคมเปญ “SUMMER EDITION – Where The Fun Begins” สร้างประสบการณ์ซัมเมอร์ที่ดีที่สุด พร้อมดันเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยเป็นหนึ่งใน World’s Best Festivals ที่ผู้คนทั่วโลกต้องมาเยือน จับเทรนด์เป็น Summer Curator สร้าง Creative Landmark Spots ในธีม Stadium จุดเช็คอินซัมเมอร์สุดคูลสำหรับทุกเจนเนอเรชั่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลและดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พ.ค. 2566 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/update/activities

และชมวีดีโอได้ที่ https://bit.ly/3Yn4wcZ

โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , คุณโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม , Wachiraporn Olarn TikTok Thailand Content Lead ร่วมเปิดแคมเปญ และพาร์ทเนอร์ชั้นนำ อาทิ ซูเปอร์สปอร์ต, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตยูโอบี, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต), และบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส, นิสสัน, โมโนวีล และสายการบินนกแอร์

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ภายหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย เราเริ่มเห็นสัญญาณบวกของการฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวอีกครั้ง โดยประเทศไทยถือเป็น Top Travel Destination ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือน เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง ได้เดินหน้าทุ่มงบ 400 ล้านบาท จัดแคมเปญ Summer & Songkran Festival เตรียมรับ Tourism’s Big Wave ในช่วงหน้าร้อนที่ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวที่สำคัญของทุกปี โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้าไทยกว่า 8 ล้านคน ทั้งกลุ่ม Mice และกลุ่ม FIT รวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศในเอเชีย ที่จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นทั้งกลุ่ม Weekend Travelers และ Short-Haul อาทิ มาเลเซีย, สิงคโปร์,เวียดนาม, อินเดีย, เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ทั้งนี้ ยังได้ตั้งเป้าผลักดันการท่องเที่ยวปี 2566 นี้ ให้กลับมาที่ระดับ 80% จากปี 2562 หรือมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยราว 25 ล้านคน คิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 2.38 ล้านล้านบาท”

“โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเป็นเบอร์หนึ่งในด้านการจัด Festive Celebration Destination และได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วประเทศ เราจึงเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่สามารถกระตุ้น Big Impact ได้แบบ Cross-Region ขณะเดียวกันยังมีความโดดเด่นในด้านการผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์ ขานรับนโยบายภาครัฐ ที่จะยิ่งช่วยขยายผลสำเร็จให้มากขึ้น รวมไปถึงการดึงดูดและกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภค ด้วยการจับเทรนด์ระดับโลก สร้าง Meaningful Moments & Curated Experiences ให้ตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม โดยศูนย์การค้าของเรายังทำหน้าที่เป็น Lifestyle Communities ที่ครบครันที่สุดอีกด้วย” ดร.ณัฐกิตติ์กล่าว

3 กลยุทธ์ดัน Thailand’s Summer & Songran Festival ฮอตดังระดับโลก มอบประสบการณ์ซัมเมอร์ที่ดีที่สุด พร้อมปั้น “สงกรานต์” ปีใหม่ไทย เป็นหนึ่งใน World’s Best Festivals เทียบชั้นเคาท์ดาวน์

สร้าง 360-Degree Big Bang Experience ตอบโจทย์ทุกเจนเนอเรชั่นและ Lifestyle Communities ทั้ง Fashion – Food – Art – Sport – Entertainment – Travel – Hobby – Culture

The Great Collaboration ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนครั้งยิ่งใหญ่กว่า 20 ราย จุดพลุความยิ่งใหญ่ในการร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัว สร้าง “สงกรานต์” ปีใหม่ไทยขึ้นแท่นเป็นเทศกาลระดับโลก World’s Best Festivals ที่คนทั่วโลกต้องมาเยือน ต่อยอดจากโมเดลแลนด์มาร์กเคาต์ดาวน์ระดับโลกที่เซ็นทรัลพัฒนาทำสำเร็จมาแล้ว พร้อมสร้างความแตกต่างด้วยการการผสมผสาน Modern Culture + Entertainment ให้เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทยขึ้นแท่นเทศกาลระดับโลก และย้ำความสำเร็จของการเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกของประเทศไทย นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนายังจับมือกับ TikTok ซึ่งเป็น Entertainment Platform ระดับโลก ร่วมกัน co-creation ครั้งแรก เพื่อสร้างปรากฏการณ์ O2O Experience ในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยเตรียมพบ TikTok Island ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลในเมืองท่องเที่ยว อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์, เชียงใหม่, หาดใหญ่ และ ขอนแก่น เป็นต้น

รวมถึงแผนรองรับนักท่องเที่ยวจีนในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยการจับมือเป็นครั้งแรกกับ WechatPay เพียงใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ Special Foreign Exchange Rate หรือ Tourist Welcome Package ที่รวมส่วนลดจากร้านค้า ห้างสรรพสินค้า Tops มูลค่ารวมกว่า 3,000บาท และโปรโมชั่นร่วมกับกลุ่ม Online Travel Agent อาทิ Klook รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ จากพันธมิตร อาทิ True, Alipay UOB, JCB, Unionpay และสายการบินต่างๆ

Create City DNA ชูท่องเที่ยงเมืองหลัก-เมืองรอง โดยการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเป็นการเร่งขยาย Infrastructure ทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับประเทศ นำโดยการขานรับแคมเปญภาครัฐ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5” ที่กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศแบบ Cross-Region รวมไปถึงการ ขยายโครงการโรงแรมของเซ็นทรัลพัฒนา ทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างพัทยา มีโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตอนนี้ได้เริ่มขยายสู่เมือง MICE City มีเซ็นทารา โคราช และล่าสุดได้ปรับโฉมเซ็นทารา อุดร และเปิดให้บริการสาขาใหม่เซ็นทารา อุบล คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเม็ดเงินสะพัดได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัด โปรโมทอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น เข้าไปช่วยเติมเต็ม Complete Tourism Ecosystem ให้กับเมืองต่างๆ ให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวมาเริ่มต้นทริปได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไปถึงการใช้บริการที่โรงแรม และท่องเที่ยวเชิงลึกไปถึงชุมชน ช่วยดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวแบบ Long Stay มากขึ้น กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย และกระจายรายได้สู่ชุมชน ล่าสุดได้นำร่อง Local Tourism Trip แล้วที่อยุธยา, เชียงใหม่, อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อสร้าง Local Wealth & Local Engagement

3)Best Festive Celebration Destination of All Time เป็น Summer Curator โดยสร้างซัมเมอร์แลนด์มาร์กทั่วประเทศ ครบทั้งช้อปปิ้งและท่องเที่ยวแบบ 360° โดยปีนี้ได้นำเทรนด์ Sport Summer มาเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์ Creative Landmark Spots ในธีม Stadium ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ นำ Fashion & Hobby มาผสมผสานจากอินไซด์ของผู้บริโภคที่สนุกสนานกับการนำ Fashion Accessories มาจับคู่กับ Gadget ต่างๆ รวมถึงการสร้าง Hybrid Moment เชื่อมโยงประสบการณ์แบบ O2O ผ่าน Physical Store และ Online Platforms ต่างๆ ภายใน Central Pattana’s Ecosystem

เช็คอินอีเว้นท์ซัมเมอร์สุดฮอตได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ไฮไลท์ ได้แก่

เซ็นทรัลเวิลด์ จัดแคมเปญ “Songkran Music Fest” พิเศษกับ CentralPattana X Spicy Disc ครีเอทเพลงพิเศษสำหรับเทศกาลสงกรานต์ และ CentralWorld X 4NOLOGUE เทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง (เทียบเท่าเคาทด์าวน์) ตลอด 3 วัน รวมศิลปินชื่อดัง กว่า 20 ชีวิต จาก 4NOLOGUE

เซ็นทรัล เวลต์เกต กับแคมเปญ “Summer Music Neon” และ เซ็นทรัล โคราช แคมเปญ “Pepsi Presents Songkran Korat 2023” และอีกหลายๆสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

นอกจากนี้ยังสร้าง Culture experience สืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีอันดีงาม สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ อาทิ สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา