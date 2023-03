“แสนสิริ” ส่ง “BuGaan” เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ บนที่สุดของ 3 ทำเลไพร์ม รวมมูลค่ากว่า 3,600 ลบ.

เผยโฉม “BuGaan Krungthep Kreetha” ที่แรก ใน Sansiri Luxury Collection เพียง 48 ยูนิต ใจกลางเมือง



แสนสิริ ย้ำเบอร์หนึ่งผู้นำอสังหาฯลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ไทย รุกตลาดรับดีมานด์ล้น ส่ง BuGaan เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ 3 ชั้น ใน Sansiri Luxury Collection กับ 3 โครงการใหม่ 3 ดีไซน์ที่แตกต่าง บน 3 สุดยอดทำเลไพร์ม “BuGaan Krungthep Kreetha” “BuGaan Pattanakarn” และ “BuGaan Rama9-Meng Jai” รวมมูลค่ากว่า 3,600 ลบ. มุ่งสู่ยอดขายโครงการลักซ์ชัวรี่รวมตามเป้าที่วางไว้ปีนี้กว่า 18,700 ลบ.

เผยโฉมที่แรก “BuGaan Krungthep Kreetha” มาสเตอร์ พีซการอยู่อาศัยระดับเวิลด์คลาส สไตล์ Modern Luxury ราคา 35-60 ลบ. เจาะกลุ่ม Young Successors พร้อมคลับเฮาส์ดีไซน์ ยูนีค บน The Best Location แสนสิริ กรุงเทพกรีฑา คอมมูนิตี้ ที่สุดของสังคมการอยู่อาศัยสุดไพรเวทคุณภาพระดับลักซ์ชัวรี่ ใกล้ รร.นานาชาติชั้นนำ เดินทางสะดวกทั้งทางด่วน และใกล้รถไฟฟ้า 2 สาย ทั้งสีเหลืองและสีส้ม

โกยยอดขายล่วงหน้าแล้วกว่า 50% ก่อนเปิดเข้าชมโครงการจริงแบบนัดหมาย 25-26 มี.ค. นี้ จากความเชื่อมั่นลูกค้าใน แบรนด์และคุณภาพแสนสิริกับประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า 39 ปี –Taste-Maker Brand – บริการหลังการขายที่สร้าง Value Added มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

เผยที่ดินโซนกรุงเทพกรีฑาโตพุ่ง 6 เท่าภายใน 10 ปี และยังคงมีดีมานด์แรงต่อเนื่อง ล่าสุด นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา ยืนหนึ่งทุบสถิติมูลค่าขายเปลี่ยนมือแรงพุ่ง 30% ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน สูงสุดในประวัติศาสตร์อสังหาฯ

ชูแนวคิด “บ้าน ที่คิดจากไลฟ์สไตล์และรสนิยมของลูกค้าอย่างแท้จริง” มีรสนิยมและสไตล์ที่ชัดเจน แตกต่างไม่เหมือนใคร สะท้อนผ่านสเปซและฟังก์ชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ ผ่านแนวคิด “My Home Speaks for Myself”

อาณัติ กิตติกุลเมธี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ กล่าวว่า “แสนสิริ ประสบความสำเร็จพัฒนาแบรนด์ลักซ์ชัวรี่ใหม่ “BuGaan” (บูก้าน) เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ 3 ชั้น นิยามใหม่ของ Modern Luxury Residence กับโครงการแรก BuGaan Yothinpattana ที่ปิดการขายทันทีภายในเวลาเพียง 4 เดือน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผู้นำในฐานะ Taste-Maker Brand ความเข้าใจของการพัฒนาโครงการที่ศึกษา อินไซต์รูปแบบการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่กลุ่ม Young Successors ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วจนเป็นกลุ่ม HNWI มีกำลังซื้อสูง รสนิยมและไลฟ์สไตล์ที่ชัดเจน จึงต้องการบ้านที่มีเอกลักษณ์อันแตกต่างที่สะท้อนตัวตนผ่านแนวคิดเอกลักษณ์ของสเปซและฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์การใช้งานอย่างแท้จริง ที่คิดมาจากไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัย ในทำเลไพร์ม The Best Location ตลอดจนความ Rare Item ที่มีเพียงจำกัด รวมถึงเป็นแบรนด์ใน Sansiri Luxury Collection คอลเล็กชั่นพอร์ตที่อยู่อาศัยระดับเวิลด์คลาสของแสนสิริ จึงทำให้ “BuGaan” เป็นที่ต้องการอย่างมากจากดีมานด์ที่เพิ่มสูงขึ้น จาก Waiting Lists ที่รอโครงการใหม่ในกลุ่มของลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่อาศัยเอง และนักลงทุนระดับบนที่ซื้อเก็บสะสมไว้เป็นคอลเล็กชั่นอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว (Life Asset Value) จากความเชื่อมั่นในแบรนด์และคุณภาพโครงการแสนสิริ บริการหลังการขายที่ดูแลโครงการเสมือนวันแรก ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการเหนือกาลเวลา

ในปีนี้ แสนสิริ จึงได้เปิดตัว “BuGaan” 3 โครงการใหม่ 3 ดีไซน์ที่ customize ให้แตกต่างกันเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละโลเคชั่น บน 3 สุดยอดทำเลไพร์ม The Best Location โดยเตรียมทะยอยเปิดตัวต่อเนื่องในปีนี้ ระดับราคาตั้งแต่ 35-115 ล้านบาท ได้แก่ BuGaan Krungthep Kreetha (บูก้าน กรุงเทพกรีฑา) BuGaan Pattanakarn (บูก้าน พัฒนาการ) และ BuGaan Rama9 – Meng Jai (บูก้าน พระราม 9-เหม่งจ๋าย) รวมมูลค่าโครงการกว่า 3,600 ล้านบาท สำหรับโครงการแรกบนทำเลกรุงเทพกรีฑา มาพร้อมกับไฮไลท์พิเศษครั้งแรกของคลับเฮาส์ดีไซน์โดดเด่นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ชัดเจน การจัดผังโครงการแบบคลัสเตอร์มอบความไพรเวทสูงสุดเพียง 4 ถึง 6 ยูนิต รวมถึงการคัดสรรค์ไอเท็มมาสเตอร์พีซจากทั่วทุกมุมโลกที่เราบินตรงไปคัดสรรค์ด้วยตนเอง ทั้งเฟอร์นิเจอร์ระดับเวิลด์คลาสและของตกแต่งชิ้นพิเศษที่เปรียบเสมือน Collectible Art pieces”

แสนสิริ กรุงเทพกรีฑา คอมมูนิตี้ คือ The Best Location for Luxury Residence

แสนสิริ ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯลักซ์ชัวรี่ บนทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพกรีฑากับ แสนสิริ กรุงเทพกรีฑา คอมมูนิตี้ โครงการที่อยู่อาศัยพื้นที่ 500 ไร่ หลังจากล่าสุด ประสบความสำเร็จปิดการขาย นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา โครงการบ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี่ อันทรงคุณค่าของการอยู่อาศัย หนึ่งใน Sansiri Luxury Collection มูลค่า 6,000 ล้าน บาท ภายใน 1 เดือน สร้างประวัติศาสตร์โครงการบ้านลักซ์ชัวรี่ระดับราคา 50 ล้านขึ้นไปที่ขายดีที่สุดและปิดการขายโครงการได้เร็วที่สุดของเมืองไทย สร้างกำไรจากการขายเปลี่ยนมือ (capital gain) ได้สูงถึง 30% ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน และยังคงมีดีมานด์ความต้องการในทำเลนี้ต่อเนื่อง

กรุงเทพกรีฑา โลเคชั่นสำหรับผู้ที่ปรารถนามีบ้านระดับลักซ์ชัวรี่และ ซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ เดินทางเข้าสู่เมืองได้อย่างรวดเร็วบนทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพกรีฑาและมีทางออกตรงสู่ถนนรามคำแหง ใกล้ถนนหลายเส้นทาง ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน ทางด่วนศรีรัชเพียง 5 กิโลเมตร รายล้อมด้วยโรงเรียนนานาชาติชั้นนำ โรงพยาบาล สนามกอล์ฟ ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ หรือแหล่งไลฟ์สไตล์อย่างเอกมัย ทองหล่อ และใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมต่อถนนสายหลักทั้ง 8 สาย อาทิ ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า, กรุงเทพกรีฑา, รามคำแหง, มอเตอร์เวย์, เสรีไทย, ร่มเกล้า, ลาดพร้าว และกาญจนาภิเษก เดินทางเข้าเมืองสะดวก ใช้เวลาเดินทางเพียง 5 นาที จากทางด่วนศรีรัช รวมถึงเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีส้มและสีเหลืองเตรียมเปิดให้บริการปี 2568

BuGaan Krungthep Kreetha ตัวตนที่แตกต่างสะท้อนผ่าน “บ้าน”

เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ล่าสุด นิยามใหม่ของ Modern Luxury Residence จากแสนสิริ เพียง 48 ยูนิต ใน Sansiri Luxury Collection ตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่ที่เต็มที่กับทุกเรื่องของการใช้ชีวิต ครอบครัว ตลอดจนหลงใหลในกิจกรรมที่ชื่นชอบ ในสังคมคุณภาพที่มีความส่วนตัวสูงสุด ระดับราคา 35-60 ล้านบาท กับแนวคิดที่มากกว่าบ้าน แต่คือ พื้นที่สะท้อนรสนิยมและความหลงใหลของผู้อยู่อาศัย ผ่านดีไซน์ที่บ่งบอกไลฟ์สไตล์ ที่โดดเด่นในแบบฉบับของตัวเอง รายละเอียดในทุกดีเทลที่สื่อถึงความหลงใหล ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก Limited Edition & Rare Item ดีไซน์พิเศษเพียงหนึ่งเดียว เฉพาะ 48 หลังเท่านั้น The Best Location ในกรุงเทพกรีฑาคอมมูนิตี้ แห่งการอยู่อาศัยกว่า 500 ไร่ รายล้อมด้วยสังคมคุณภาพระดับลักซ์ชัวรี่ของแสนสิริ ใกล้โรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศ Made for Customer Lifestyle แสนสิริ ใส่ใจในทุกรายละเอียดลงไปในบ้าน แต่ละหลังที่บ่งบอกความเป็นตัวตนกับเอกลักษณ์หนึ่งเดียว โดยรูปแบบบ้านมี 3 ขนาด ได้แก่ CREST (655 ตร.ม.), BRILL (540ตร.ม.) และ ACME (430 ตร.ม.) ในราคา 35-60 ล้านบาท มาพร้อมกับ Highlights ที่มีเฉพาะที่ BuGaan เท่านั้น

Private Lift ลิฟต์ส่วนตัว สำหรับบ้านทุกหลัง

Cluster Layout การจัดผังโครงการแบบคลัสเตอร์ มอบความไพรเวทสูงสุดเพียง 4 ถึง 6 ยูนิต

Social Art Club ครั้งแรก! ของคลับเฮาส์ ที่ บูก้าน กรุงเทพกรีฑา ตอบโจทย์ครอบครัว ยุคใหม่ มาพร้อมกับพื้นที่กว้างขวาง และ Fitness ที่ใช้พื้นสีแดงเพื่อสร้างเอเนอร์จี้สำหรับออกกำลังกาย บันไดกระจก รวมถึงรูปปั้นสุนัขขนาดใหญ่ โดดเด่นจนทำให้พื้นส่วนกลางแห่งนี้แตกต่างและมีเอกลักษณ์

Private Luxury Residence การออกแบบจากความเข้าใจ บ้านจึงถูกออกแบบให้มีความเป็นสุดตัวสูงสุด ผสานพื้นที่เปิดรับแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้าน

One-of-A-Kind Decorations คัดสรรในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ความพิเศษของวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง และชิ้นงานศิลปะ เพื่อสะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัย รวมถึงการใช้วัสดุดีไซน์ห้องต่างๆ ภายในบ้าน เพื่อสะท้อนตัวตนของเจ้าของบ้านอย่างแท้จริง ทั้งนำเข้าอย่างแบรนด์ดังจากอิตาลี Cassina รวมทั้ง Vintage Collection ที่เป็นของสะสมหายาก rare item บางไอเท็มมีชิ้นเดียวในโลก และสั่งทำเฉพาะสำหรับโครงการนี้เท่านั้น

Living in Art Gallery มอบสุนทรียภาพแก่การอยู่อาศัย ด้วยภายนอกที่ดูโมเดิร์น ภายในบ้านมีความสดใสด้วยสีสัน ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ

Lighting ให้ความสำคัญกับ lighting เพื่อสร้างมู้ดโทนที่เหมาะกับพื้นที่ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่แตกต่างไม่เหมือนใคร

3 ปรัชญาการดีไซน์ BuGaan Krungthep Kreetha ที่ตอกย้ำความเป็น Taste-Maker Brand ของแสนสิริ

Refined Taste ดีไซน์ที่สะท้อนรสนิยมและไลฟ์สไตล์ โดดเด่นไม่เหมือนใคร กับ

Façade โดดเด่นไม่ใครเหมือน ดีไซน์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวกับ ลวดลายของแผ่นหินที่ใช้นวัตกรรม Stone Surface เพื่อความสวยงาม โดยที่ยังมอบผิวสัมผัสและความรู้สึกเหมือนนำหินทั้งก้อนมาใช้ตกแต่งบ้านแต่ละหลังที่แตกต่างกัน แม้ว่าอยู่ในโครงการเดียวกัน

Art of Reflection & Overscale ตั้งแต่ประตูทางเข้าโครงการ Main gate คลับเฮาส์ และสวนส่วนกลาง

Backyard & Boulevard ผังโครงการที่ออกแบบคำนึงถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต อาทิ สวน Backyard หลังบ้าน และโซนที่ Boulevard มอบความร่มรื่น

Quality Material แสนสิริ ใส่ใจในทุกรายละเอียดและความพิถีพิถัน

ที่สุดของการคัดสรรหินอ่อนจากเหมืองที่ดีที่สุดทั่วทุกมุมโลก มาไว้ในโครงการและภายในบ้าน ตั้งแต่บันไดที่คลับเฮาส์ Stone surface ตลอดจน Main Gate ทางเข้าโครงการ และ Foyer Hall โถงต้อนรับในตัวบ้าน กับลวดลวยแบบ Bookmatch ที่วางสลับลายอย่างสวยงาม จากการคัดเลือกหินที่มีลวดลายสวยงามเป็นสแลปแผ่นหินขนาดใหญ่ตัดตามพื้นที่ที่ใช้ แล้วนำมาต่อลายกัน ทำให้เกิดลวดลายใหม่ๆขึ้นมา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่น และสะท้อน Lifestyle

รวมถึง เฟอร์นิเจอร์ คอลเล็คชั่นพิเศษที่หายาก ผลงานระดับ World Iconic Piece และมีเพียงหนึ่งเดียว customize เฉพาะสำหรับที่ บูก้าน กรุงเทพกรีฑา อาทิ แบรนด์ Cassina รวมถึงสุขภัณฑ์จากแบรนด์ระดับโลก อย่าง Villeroy & Boch

Unparalleled Living Experience ประสบการณ์อยู่อาศัยที่เหนือชั้น ด้วย Gated Community ที่เป็นส่วนตัว จาก PLUS Luxury Management พร้อม Lounge Area สำหรับต้อนรับเพื่อนๆ หรือทำกิจกรรมไลฟ์สไตล์แบบส่วนตัว พร้อมcounter bar สำหรับทำกิจกรรม Hang out ในครอบครัว หรือในกลุ่มเพื่อน

“เราหวังว่า BuGaan จะเป็นอีกหนึ่งของการยกระดับนิยามใหม่ของที่อยู่อาศัยลักซ์ชัวรี่ และคาดว่าจะรับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจในแบรนด์แสนสิริ และสามารถสร้างยอดขายโครงการระดับลักซ์ชัวรี่ตามเป้าที่วางไว้ 18,700 ล้านบาท ในปีนี้อย่างแน่นอน” อาณัติ กล่าวสรุป

สัมผัสประสบการณ์การอยู่อาศัย ที่บ่งบอกตัวตนและรสนิยม

บนที่สุดของทำเล การอยู่อาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ที่ ใครๆ ต่างปรารถนา

ที่ BuGaan Krungthep Kreetha

และ เร็วๆนี้ BuGaan Pattanakarn และ BuGaan Rama 9-Mengjai

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก: http://siri.ly/FfTLwo2

#BuGaan #Sansiri #SansiriLuxuryCollection